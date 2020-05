¿Detectó un irrespeto a las medidas sanitarias?: conozca dónde puede denunciar

La línea telefónica 1322, el 911, la policía municipal de cada cantón y la Fuerza Pública son espacios que toda la ciudadanía puede utilizar para hacer reportes de situaciones relacionadas con la pandemia, pero cada una atiende situaciones específicas.

En varias páginas en Facebook, y a través de mensajes de WhatsApp, circulan mensajes como el siguiente: “Denuncie al 911 y 1322 todo comportamiento que ponga en riesgo a su pueblo: fiestas, migración ilegal, coyotes, movimientos ilegales…”.

Si bien la información no es falsa, sí es imprecisa y podría generar una saturación en los canales de atención.

En el caso de la línea 1322, el departamento de prensa del Ministerio de Salud recordó que el número corresponde a una línea informativa sobre el COVID-19. Es decir, las personas pueden acudir a esa línea para aclarar dudas sobre los síntomas de COVID-19 y recibir información de posibles casos COVID-19.

En caso de que una llamada sea considerada de emergencia, se trasladará al 911. La línea funciona 24 horas, los siete días de la semana.

“Instamos a la población a utilizar la línea 1322 de forma responsable y para temáticas únicamente relacionadas con el COVID-19”, dijo a principios de marzo el ministro de Salud Daniel Salas cuando anunció el lanzamiento del número oficial.

Gerardo García, encargado de relaciones públicas y prensa de 911, explicó que cualquier persona puede utilizar la línea para reportar cualquier situación “que ponga en riesgo la salud o la vida de las personas”.

A modo de ejemplo, García aseguró que la ciudadanía puede llamar al 911 a reportar situaciones como conglomeraciones de personas en espacios públicos o el transporte de migrantes ilegales. “Los operadores reciben la llamada y la trasladan a la entidad correspondiente”, dijo.

Recordó, además, que la llamada al 911 no es una denuncia, sino un reporte, pues no intercede ningún juzgado en el proceso.

Es importante aclarar que si una persona llama al 1322 para reportar una situación que no es directamente informativa del COVID-19, no es que no la vamos a atender, pero para la persona será más tedioso, porque esa llamada se trasladará al 911 y ahí inicia nuevamente el proceso”, concluyó el encargado de prensa.