La Voz ofrece un catálogo a emprendedores de Guanacaste en tiempos de COVID-19

Ya sea cambiando su estrategia de ventas o creando nuevos productos y servicios, cada emprendimiento en Guanacaste ha tenido que reinventarse durante esta emergencia sanitaria. Son tiempos complicados y tenemos que aliarnos para superar la crisis. Por eso, queremos compartirles una invitación: afrontemos la crisis a la distancia, pero bajo una misma voz.

La Voz de Guanacaste cuenta con canales digitales efectivos y versátiles. Facebook, Twitter e Instagram han sido nuestras mejores herramientas para llegar a ustedes con nuestro periodismo ético y responsable. Pero también nos han ayudado a incrementar nuestras ventas para financiar nuestras operaciones.

Por eso, y a propósito del Día de la Madre, nos enorgullece presentarles un espacio para que las y los comerciantes guanacastecos ofrezcan sus productos y servicios. Lanzaremos un catálogo virtual, que estará disponible a partir del 2 de agosto. Disponemos de un máximo de 20 espacios para diferentes marcas. Además de darse a conocer mediante nuestras plataformas, apoyarán nuestro trabajo. El costo por espacio es de ¢10.000 (¢15.000 si necesita promocionar dos productos o servicios).

Entre los beneficios para los emprendimientos que participen de esta iniciativa están:

Serán parte de un sitio web exclusivo con el catálogo digital , diseñado y respaldado por La Voz de Guanacaste

, diseñado y respaldado por La Voz de Guanacaste Promoción del catálogo con contenido bilingüe en redes sociales, sitio web y boletín semanal de La Voz

con contenido bilingüe en redes sociales, sitio web y boletín semanal de La Voz Una publicación del producto en una serie de historias en nuestra cuenta de Instagram

en nuestra cuenta de Instagram Promocionar tu marca en los canales de un medio de comunicación de prestigio

Tomaremos en cuenta:

Tipo de productos

Uso de empaques amigables con el ambiente

Prácticas utilizadas en la cadena de producción

Legalidad de la marca

Para formar parte de esta iniciativa, por favor completá este siguiente formulario. Luego, el proceso continúa así:

El formulario será revisado y se procede a colocar la información en el landing. El landing estará desde el domingo 02 de agosto al 30 de agosto Una vez que nuestro equipo comercial determine la participación de las marcas se les informará para proceder con el pago El / la emprendedora realiza su pago antes del 01 de agosto.

Condiciones: La Voz de Guanacaste no se hace responsable de la entrega de ningún producto. El trato se hace directamente entre cliente y emprendedor. La persona interesada debe completar el formulario. Sujeto a cupo disponible (20 empresas). El producto será exhibido en un sitio web con el respaldo de La Voz. El arte en el que aparecerá mostrará el nombre de la empresa y un producto. Cada marca tendrá a su disposición un diseño El arte es un machote realizado por La Voz de Guanacaste, con el fin de cuidar la línea gráfica del sitio web. No deben enviar ningún correo electrónico ni hacer llamadas de confirmación, nosotros nos comunicaremos con las personas. Tomaremos en cuenta la paridad de género en los dueños de los negocios, lo que quiere decir que al menos la mitad serán mujeres. Con el fin de cuidar la credibilidad del medio de comunicación en La Voz de Guanacaste somos cuidadosos con quienes son nuestros aliados comerciales. Por esta razón haremos un análisis previo de cada formulario para definir si aceptamos o no asociar la marca con La Voz de Guanacaste.