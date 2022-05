Luis Fernando Mendoza dejó su vida como alcalde de la Municipalidad de Cañas para asumir el curul que hoy ocupa. Afirma que aunque disfrutó de sus labores en el cantón por casi seis años, tenía la tarea pendiente de regresar a la Asamblea Legislativa.

Mendoza, que es politólogo de profesión, también trabajó como asesor en el Parlamento por más de una década y fue diputado de la República entre el 2010 y el 2014. Durante ese tiempo también fue Presidente del Directorio Legislativo.

Entré al parlamento con más claridad”, dice el diputado desde su nuevo despacho, durante el espacio que encontró entre sesiones parlamentarias para hablar por Zoom con este medio.

En febrero de este año, durante la primera ronda electoral, Mendoza aseguró a La Voz que una de sus prioridades será el proyecto de agua Paacume y una reforma a la actual Ley de Zonas Francas, para crear incentivos cuando se ubiquen en zonas como Guanacaste. Las dos leyes que fueron aprobadas en el periodo electoral anterior. Tres meses después dice que su prioridad será reactivar la economía de las zonas costeras, pero también promete vigilar a detalles el cumplimiento de estos dos proyectos.

En esta entrevista el diputado expone sus compromisos como diputado de la mayor bancada opositora, analiza las razones del fracaso de Liberación en Guanacaste y explica cuáles serán sus planes primordiales durante estos primeros meses de trabajo.

Usted ya fue parte de la asamblea en un periodo anterior. ¿Qué hará distinto?

Vengo con mucha más experiencia y eso me permite trabajar con mucha más rapidez. También estuve casi seis años en el régimen municipal como alcalde. He logrado conocer hasta el más fino detalle de la realidad en el territorio. Entonces eso hace que ahora pueda visualizar la problemática y las oportunidades de una forma muy diferente, muy distinta, digamos, con una claridad mayor. Eso me permitirá trabajar mucho más rápido.

¿Cuáles serán sus prioridades en los próximos meses?

Nosotros estamos pensando en trabajar fuertemente en el tema de la descentralización del Estado. Creo que tenemos una deuda enorme con las provincias que no son el centro. Las provincias costeras hemos tenido esa deficiencia en el desarrollo en temas de infraestructura vial e institucional, en la conectividad, la vivienda, la atención de la pobreza.

También estoy planteándole al Gobierno nuestra colaboración para que aquellos proyectos que ya pasaron por la Asamblea Legislativa y que pretenden algún desarrollo para la provincia de Guanacaste, como es el caso del proyecto Agua para Guanacaste (proyecto Paacume), sean efectivamente una realidad a la mayor brevedad.

Una de sus mayores promesas en campaña fue la atracción de zonas francas a Guanacaste, pero esta ley ya fue aprobada en la asamblea pasada, ¿cuáles serían los siguientes pasos sobre este tema?

La verdad es que agradezco mucho al grupo de diputados del anterior periodo constitucional que dejaran esta ley aprobada. Si la ley hubiera estado sin aprobar, yo tenía tres elementos que quería incorporar. Primero hacer una revisión de las cargas sociales en nuestra provincia para que sea ese un elemento atractivo. Dos, el tema del costo de la energía. Tres, el tema de la tramitología, que realmente es una tortura para cualquiera que quiere emprender en este país. Si nos da la oportunidad, podríamos pensar en revisar esta ley, que ya de por sí está muy bien, pero podría mejorarse.

¿Y cómo lo incorporaría?

Mediante una modificación a la ley. Lógicamente que estaríamos pensando en afinar muy bien el lápiz en cada uno de estos temas para no entrar en roces con la legislación actual y con la constitucionalidad. Ya estamos haciendo los contactos con inversionistas que quieren escuchar cuáles son las ventajas que tenemos en Guanacaste. De esa manera nosotros nos convertiríamos en un puente para que puedan llegar a nuestra provincia a producir, generar riqueza, empleo y recursos tributarios para las munis y para el mismo gobierno.

Usted es parte del mayor bloque opositor en la Asamblea. ¿Cómo será la fiscalización y el control político del Gobierno?

La ciudadanía le dijo a Liberación Nacional que teníamos que ejercer una función de controlador de quién ejerce la presidencia. Mi rol en la oposición será, le reitero, llevando adelante nuestra propuesta política y apoyando lo que ofrecieron otros partidos, que coincide con lo que nosotros consideramos que es lo que se está esperando y enderezando lo que consideramos que no le conviene al país.

Guanacaste era históricamente liberacionista, pero esta segunda ronda marcó un apoyo al opositor de Liberación. ¿Qué puede hacer desde la Asamblea para recuperar la confianza de la provincia?

Hay algunas banderas que Liberación Nacional había enarbolado por muchos años y que fueron dejadas de lado y fueron banderas que la ciudadanía requería o solicitaba que siguiera liderando Liberación. Desde ese punto de vista tenemos absoluta claridad y conciencia en la fracción que debemos volver y regresar sobre esas banderas que fueron nuestros estandartes y que dejamos de lado en algún momento.

¿A qué banderas se refiere?

Tenemos que trabajar en temas como la pobreza, en la generación de empleo, vivienda. Esos son temas que enarbolaba Liberación Nacional como partido y que lo dejó atrás. Y estoy seguro que una vez regresando sobre eso, volveremos a obtener la confianza y el aval de esa ciudadanía que siempre estuvo esperando y que siempre estuvo a gusto con lo que la Liberación le ofrecía y le daba.

¿Y cómo cree que esto afectó la institución del partido en zonas como Guanacaste?

Al final Guanacaste, Puntarenas y Limón se manifestaron. Eran provincias que antes nos dieron el aval a Liberación Nacional y en esta oportunidad nos dijeron que no. Ahí está una bandera importante, la atención a las costas. Debo reconocer que fue una manifestación que no tenía que ver con los liderazgos locales ni los liderazgos provinciales. La ciudadanía sintió que sí la representamos y más bien el problema era en la propuesta nacional.

¿Diría que el problema en las elecciones no fue de ustedes y su trabajo como militantes, sino del candidato presidencial que estaba?

Sí, efectivamente, eso sucedió. Aquí la lectura es muy sencilla. Había un desencanto y el partido que ganó las elecciones logró manejar un discurso o retórica que realmente conquistó la voluntad de los guanacastecos. En eso estamos totalmente claros. Se da un disgusto, pero más que más que el disgusto contra un partido político era un disgusto contra la realidad y la institucionalidad costarricense. Entonces más bien el partido que gana las elecciones, concentra una propuesta que encantó a esa ciudadanía.

Y hablando sobre alianzas y otros partidos, ¿cómo planea trabajar junto a los otros tres diputados guanacastecos en favor de la provincia?

En realidad nunca había visto una unión tan fuerte como la que tenemos ahora y nos estamos reuniendo permanentemente los cuatro diputados de la provincia. Más que alianzas, lo que sí hemos encontrado es una voluntad de poder trabajar juntos y lo estamos haciendo bien. Es más, desde antes de asumir ya nos habíamos encontrado para conversar sobre estos temas y lo estamos haciendo de una manera responsable, pero además convencidos de que es la única forma de poder llevar el desarrollo a la provincia de Guanacaste.

