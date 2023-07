Policía sobre manifestante: “Si se arma, yo voy por ese de pañuelo rojo”

“Si se arma, yo voy por ese de pañuelo rojo”. Con esas palabras, un oficial de la Fuerza Pública de apellido Picado manifestó su intención de abordar a un grupo de colectivos que se manifestaron en la sesión de Consejo de Gobierno en la celebración de los 199 años de Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Las y los manifestantes eran parte del contingente que asistió al Parque Recaredo Briceño junto a las federaciones de estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) y de la Universidad de Costa Rica (UCR), a la Colectiva Feminista de Nicoya y el Movimiento Nacional de Discapacidad. Varios de ellos usaban un pañuelo.

Al consultarle nuevamente por lo que dijo, el oficial cambió su posición. “Si se arma el pleito aquí, nosotros aquí contenemos. Aquí nadie pasa”, dijo e insistió: “Que aquí nadie pasa. Aquí absolutamente nadie pasa, ni el de pañuelo rojo ni el otro”.

La Voz de Guanacaste solicitó una explicación sobre el operativo policial del día y sobre el accionar del oficial evidenciado en el video, pero el encargado de prensa del Ministerio de Seguridad indicó que el ministro no podía abordar las preguntas en este momento.

El oficial lo dijo casi al final de la sesión, cuando el presidente Rodrigo Chaves aún daba su discurso ante el público y tanto sus simpatizantes como manifestantes opositores gritaban hacia la tarima e incluso intercambiaban palabras entre ellos.

“Ahí están, y esos son, los que venden la nación”, gritaba el grupo de detractores mientras sonaban cornetas. “Váyanse para Nicaragua, comunistas”, “ustedes lo que quieren son más ladrones”, le respondían al grupo quienes apoyaban a Chaves más cerca de la tarima del quiosco.

A los reclamos se sumaba la voz fuerte y alternada con gritos del presidente Rodrigo Chaves en el micrófono. “Yo no voy a aflojar, por más que los esbirros de los rectores griten, no voy a aflojar”.

Vengo a Guanacaste y me recargo de valor, de voluntad y de valentía pa’ echar pa’lante porque no es por mí, es por nuestros hijos, por los ticos que decidieron así serlo por nuestra propia voluntad”, cerraba.

En su discurso, Chaves reiteró que Guanacaste es la provincia con más intención de construcción, según datos del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. “Esos son albañiles, esos son peones de construcción, ingenieros, son las señora que vende almuerzos”, enfatizó.Foto: Rubén F. Román

Operativo de gobierno restringió reclamos

Más temprano, una veintena de policías prohibieron el paso y retuvieron por una hora al grupo de 15 manifestantes de las federaciones de estudiantes y otros colectivos, ubicados a dos cuadras del parque intentando manifestarse en la sesión.

“Nosotros queremos visibilizar que todavía como provincia se nos está debiendo”, le expresaba Valeria Briceño, una de las manifestantes, a la asesora presidencial Charlene Sánchez, quien dirigía órdenes a los policías. La funcionaria les pedía guardar los megáfonos que el grupo traía para darles acceso al parque.

A todas las personas que han venido a manifestarse primero se les atiende para ver cómo puede ayudárseles y canalizar las peticiones por medio de las instituciones”, le decía la funcionaria al grupo de colectivos.

El Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez reafirmó lo que Sanchez le decía al grupo. “La encargada de enlace territorial estaba atendiendo a los estudiantes para saber la razón de la protesta y brindarles una respuesta con el jerarca competente”, dijo a La Voz.

Tras la negociación entre la funcionaria presidencial y las y los jóvenes, los policías rodearon al grupo tanto durante su ingreso, como durante su estancia en el parque, creando una barrera entre la agrupación y las demás personas presentes en el acto, quienes en su mayoría ovacionaron las palabras del presidente y su gabinete.

Los policías rodearon al grupo de manifestantes durante su ingreso, su estancia y además los escoltaron fuera del parque en medio de abucheos al finalizar el Consejo de Gobierno.Foto: César Arroyo Castro

Otros tres funcionarios judiciales que lograron acercarse, aseguraron que los requisaron, les solicitaron información personal y revisaron sus pancartas.

“Vinimos pacíficos y tranquilos, abogando por ser escuchados por recursos que tenemos ante la Sala Cuarta, pero a 100 metros del parque hay un filtro donde solo faltó que me pidieran el acta de defunción”, relató Jesús Leal, uno de los tres manifestantes. “Nos requisaron, que qué eran las pancartas, qué significaban y son muy evidentes, son sobre nuestras pensiones nada más”.

La gran mayoría del público que asistió respaldaba con aplausos y gritos de apoyo al presidente Chaves y su gobierno. Pero entre los grupos demandantes, también se presentó la Asociación para el rescate y desarrollo de la península de Nicoya y sus islas y un pequeño grupo de funcionarios judiciales.Foto: César Arroyo Castro

“En el segundo filtro, se pararon ocho policías y nos escoltaron cuatro para que no nos moviéramos de ahí, hasta que llegó el Diario Extra y la diputada del PUSC Melina Ajoy, y por medio de ella nos dieron un poco de libertad”, sumó Leal, quien apuntó que nunca les había pasado algo similar a pesar de haberse manifestado en espacios como la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

Los reclamos

Los pocos grupos detractores de Chaves se posicionaron detrás de los simpatizantes, que desde temprano llegaron a ocupar los espacios bajo la sombra y a tomarse fotos con la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Uno de los grupos buscaba el apoyo del Gobierno en la idea de que los territorios peninsulares, Paquera, Lepanto, Cóbano y las islas, vuelvan a ser jurisdicción de Guanacaste, y no de Puntarenas.

El grupo estudiantil acudió con peticiones en temas educativos. “Hay muchísimas escuelas y colegios con órdenes sanitarias que no están siendo atendidas, estudiantes que se están quedando sin becas, por ejemplo del programa Avancemos, temas de transportes y de comedores estudiantiles”, dijo Augusto Guerrero, de la UNA.

Entre el Gobierno y las universidades públicas persiste una discusión por la asignación de presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que constitucionalmente debería incrementarse en 1% al año. El Gobierno no pretende hacerlo con lo pendiente del 2022 y solo planea hacerlo para el presupuesto del próximo año.

«Ahí están, y esos son, los que venden la nación» entonaron colectivos estudiantiles y feministas mientras el presidente Rodrigo Chaves dio su discurso durante el Consejo de Gobierno en el Parque Recadero Briceño de Nicoya.Foto: César Arroyo Castro

Sin pancartas, por favor

Funcionarios y funcionarias de Casa Presidencial caminaban entre el público pidiendo a quienes sí lograron aproximarse que bajaran sus pancartas. Así lo presenció La Voz y lo detalló también la Asociación para el rescate y desarrollo de la península de Nicoya y sus islas.

Lo hicieron incluso con otras personas que sostenían insignias en apoyo al gobierno y que iban acompañadas por Jennifer Arnáez, jefa de despacho del diputado oficialista Daniel Vargas y excandidata liberacionista a la alcaldía de Nicoya.

A nosotros nos vinieron a decir que ya nos habían tomado fotos, que ya nos habían cogido los correos, que nos quitáramos de donde nos paramos”, relató la miembro del grupo que reclama el regreso de la península a territorio guanacasteco, Liliana Díaz.

“Yo como presidente y gobierno lo aprecio y lo valoro, pero no me gusta que me discriminen”, sumó Veracruz Chavarría.