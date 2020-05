¿Por qué las playas Guiones, Pelada y Ostional permanecerán cerradas ante la nueva directriz?

Las playas nosareñas de Guiones, Pelada y Ostional continuarán cerradas al público, como una excepción al anuncio del Gobierno que autoriza la apertura desde el 18 de mayo entre semana y solo por tres horas. Así lo informó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional el día de ayer.

La explicación más inmediata es que estas playas no son públicas sino que forman parte de una área protegida. Aunque el gobierno autorizó la apertura de 12 refugios nacionales con aforo del 50%, Ostional no es uno de ellos.

El Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) tomaron esta decisión.

Según explica la administradora del refugio de Ostional, Yeimy Cedeño, el Sinac envió desde hace dos semanas un protocolo de seguridad para todas las áreas protegidas del país. Sin embargo en esta etapa solo 12 fueron seleccionadas.

Las instituciones consideran que Ostional no cumple con las medidas suficientes, pues no hay un control humano de quiénes entran y porque sus playas fomentan aglomeraciones.

Nosotros ya tenemos un protocolo, pero no es decisión nuestra. Ellos tomaron mucho en cuenta que nadie puede asegurar que el Refugio estará solo en un 50%”, enfatizó Cedeño.

Este es el mismo caso para las playas Carbón, Ventanas, Grande y Langosta, del Parque Nacional Marino las Baulas, en Santa Cruz y playa Camaronal del Refugio de Vida Silvestre Camaronal, en Nandayure.

Población descontenta

La Asociación Cívica de Nosara (NCA) afirmó que sus miembros están en contra de estas medidas. “Nos ponemos en total disposición para colaborar en los protocolos de seguridad que el refugio necesita”.

La organización inició una campaña de colecta de firmas, que hasta la hora de publicación de esta nota llevaba 750 manifestaciones de apoyo.

El encargado de proyectos de la organización, Francisco Jiménez, afirmó que abrir las playas de Nosara ayudará a reactivar la economía del distrito, fuertemente afectada por la crisis. Principalmente para las Pymes.

Los pequeños alquileres de casa y hoteles tienen una oportunidad para abrir, esperando que la gente pueda ir a la playa durante un ratito del día”, afirma Jiménez.

El encargado dijo que ya están en conversaciones con las autoridades del refugio y que han propuesto estrategias para hacer cumplir los protocolos del Sinac, entre ellos el trabajo voluntario para que el aforo se esté cumpliendo.

Cedeño afirmó que el Minae revisará nuevamente el primero de junio la posibilidad de abrir más refugios. Sin embargo no descartó que después de esa fecha las playas sigan cerradas.

Los ministerios han recibido reportes que aunque dieron la orden del cierre, la gente seguía llegando a surfear o nadar. Esto ha bajado mucho las posibilidades de reabrir”, enfatizó la administradora.

Ante las nuevas medidas las playas de San Juanillo, Garza y Sámara sí estarán abiertas entre semana de 5 AM a 8 AM. “Por ahora recomendamos que vayan a las que no están dentro del refugio”, dijo la encargada.

El Ministerio de Salud reportó que en estos dos meses Nicoya tiene cuatro casos de covid-19, todos ya recuperados. Actualmente Nosara no registra ningún caso.

De todas las áreas protegidas de Guanacaste, solo el Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja abrirá el próximo lunes.