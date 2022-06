This post is also available in: English

¿Sabías que el cáncer de cuello de útero o cérvix es el único 100% prevenible? A pesar de eso, es el cuarto tipo de cáncer que mata a más mujeres en Guanacaste.

La Región Chorotega es la zona con el mayor número de casos nuevos de cáncer de cérvix en el país y la cuarta con la mayor cantidad de muertes. Las estadísticas contemplan a Guanacaste, Upala y Jicaral, según la división regional de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Según los datos más recientes de la institución, 15,2 mujeres de cada 100.000 en la región desarrollaron este tipo de cáncer, mientras la tasa nacional fue de 12. Además, 4,6 mujeres de cada 100.000 murieron por esta enfermedad. Ver nota al final del texto.

El cáncer de cérvix es una enfermedad causada por una infección persistente del Virus del Papiloma Humano (VPH), de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El VPH forma parte de una familia de virus que se transmite a través del contacto sexual. 8 de cada 10 personas sexualmente activas lo tienen, lo tuvieron o lo tendrán en su vida, pero la mayoría de las veces sin síntomas perceptibles.

Sin embargo, algunos tipos de VPH pueden causar verrugas genitales o anales, y otros tipos (las cepas 16 y 18) pueden causar lesiones precancerosas o cáncer de cérvix si no se trata a tiempo.

En la provincia, hay aliados que buscan impactar las cifras.

La jefa de la red de Laboratorios Páez, Mónica Chaves, enfatiza que Guanacaste es la primera provincia a la que la firma de laboratorios apostó para salir del Gran Área Metropolitana (GAM). Lo que les motivó fue poner al servicio de la población pruebas especializadas sin que tuvieran que desplazarse hasta San José. La prueba de detección del VPH es una de ellas.

El VPH y cáncer de cérvix es un tema con el que estamos tratando de educar. Nosotros como laboratorio tenemos la capacidad de recibir tanto la muestra del VPH como la muestra de citología, entonces solucionamos al paciente de forma más eficiente”, dice Chaves.

En Guanacaste, la red de laboratorios cuenta con tres sucursales: Liberia (Clínica 25 de Julio), Huacas en Santa Cruz y La Cruz, que abrió sus puertas en enero del 2022.

Las pruebas de VPH que ofrece el laboratorio pueden realizárselas tanto mujeres como hombres. Según explicó la jefa de Labotorios Páez, en el caso de las mujeres, se puede realizar la prueba con la misma muestra o citología tomada para el papanicolau y tiene un precio que va desde los ¢40.000.

Incluso, Laboratorios Páez pertenece a la red MediSmart, por lo que las personas inscritas en el programa podrían ver una mejoría en los costos.

“Nosotros recibimos una muestra cervical que tiene que ser tomada por un ginecólogo o médico general. Es importante dejar claro que la persona no puede ir al laboratorio a pedir una prueba de VPH, por ejemplo. Pero si se da mucho que el doctor toma la muestra, se la da al paciente y el paciente la lleva al laboratorio. Esta prueba nos va determinar el virus en esa muestra y nos va a indicar si tenemos un virus de alto riesgo y de bajo riesgo”, agregó la especialista.

Adicionalmente, Laboratorio Páez también realiza una prueba complementaria para quienes dieron positivo por el virus para identificar si hay una alta probabilidad de que esa infección llegue a generar cáncer de cérvix si no se trata oportunamente.

A combatir la enfermedad

Son varias las razones que explican los altos números en Guanacaste, dice el médico Alejandro Calderón, del proyecto de fortalecimiento de atención del cáncer de la CCSS. Entre ellas, la accesibilidad a los servicios y seguro médico de salud.

“Uno de los factores de riesgo asociados al cáncer de cérvix es la pobreza, porque las mujeres no tienen acceso a una detección temprana en comparación a regiones con mayor nivel educativo y recursos económicos. Y con nivel educativo también nos referimos al sentido de no entender la importancia de realizarse exámenes de detección temprana o de casos en que las parejas de las mujeres no quieren que se hagan los exámenes si el doctor es hombre”, comentó Calderón.

Como respuesta, las instituciones del país y el mismo sector privado han puesto los ojos en la provincia y trabajan en programas y estrategias para incidir en las altas tasas.

Desde el 2015 la provincia forma parte de un plan piloto para introducir una nueva tecnología, llamada prueba ADN-VPH, para detectar el virus. Se realiza a mujeres de entre 30 y 64 años en el mismo momento que realizan su citología o prueba de Papanicolaou, explica la coordinadora del plan de cáncer de cuello uterino de la Caja, Ileana Quirós.

“Lo que hacemos es preguntarle a la prueba: tiene virus o no, si no lo tiene se le dice a la mujer que puede volver a hacerse la prueba dentro de cinco años pues no tiene factor de riesgo. Si da positivo, entonces nos preguntamos: ¿es del tipo que tiene una capacidad para producir cáncer? Si dice que no se pasa a un tipo de protocolo y si dice que sí se realizan otros exámenes y se empieza un seguimiento”, comenta Quirós.

El plan piloto arrancó en los cantones de Cañas, Tilarán y Carrillo e iniciará pronto en los cantones de Nandayure, Hojancha y el distrito de Jicaral.

En las tres áreas que iniciamos con la aplicación del plan ya sabemos los resultados. Ahora vamos con dos etapas, la de consolidación con las áreas que ya están tomando las pruebas y las nuevas, que entran con lo que se aprendió de las otras áreas pero adaptándolo”, agrega la doctora.

El plan también contempla procesos de sensibilización del personal de salud a la hora de aplicar la prueba y dar los resultados de la misma.

“Algunas mujeres les da vergüenza o llegan a una consulta y dicen que no se sienten preparadas o cómodas. Entonces es necesario que tanto la mujer como el personal de salud tenga conciencia del proceso y le de la mejor información posible a la mujer”, menciona Quirós .

Calderón, de la CCSS, enfatiza lo vital de este tipo de pruebas de detección temprana para evitar el desarrollo de un cáncer, así como la vacuna contra el VPH, obligatoria en el país para niñas de 10 años y también recomendada en hombres.

Otros organismo internacionales como la Asociación Americana del Cáncer, además, recomiendan por lo menos una primera prueba del VPH en personas de entre 25 y 65 años como el principal método de detección para el precáncer y cáncer de cuello uterino.

En Costa Rica, gracias a pruebas como esta, el país ha podido ver disminuida sus estadísticas de nuevos casos y mortalidad. Por ejemplo, en los últimos 20 años, la tasa de mortalidad en el país se vio reducida en un 42%. Para el año 2000, 8 de cada 100.000 mujeres fallecían a causa del cáncer de cérvix. Para el 2020, la tasa fue de 5.

*Los datos más recientes de la CCSS para tasa de incidencia van del 2011 al 2015, mientras que los de mortalidad van del 2015 al 2019.