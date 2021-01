¿Qué debo considerar al llevar a mi mascota a una campaña de castración en medio de la pandemia?

Tres organizaciones de bienestar animal en Guanacaste planifican próximas campañas de castración a bajo costo para perros y gatos.

Dos de ellas las realizarán este sábado 30 y domingo 31 de enero en Nicoya, Cartagena y 27 de Abril. La otra campaña se realizará el 13 de febrero en Liberia y está dirigida sólo a gatos.

¿Pero, qué medidas debés tomar en cuenta en medio de la pandemia?

Para llevar a tu mascota, debés agendar una cita pues así lo establece el lineamiento del Ministerio de Salud para la reactivación de campañas de esterilización.

Según el protocolo de salud, también debés considerar que:

Solo una persona de la familia debe llevar la mascota.

No debés asistir si tenés síntomas respiratorios (tos, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal). En caso de presentarlos ese día, solicitá ayuda a un familiar o vecino para que lleve a tu mascota.

El día de la castración debés llevar mascarilla .

Las personas del equipo de la campaña también deben usar mascarilla y guantes .

Debés esperar por tu mascota respetando el distanciamiento de 1,8 metros .

Las instalaciones donde se realizará la campaña deben ser ventiladas, contar con lavamanos, jabón, alcohol y servicios sanitarios .

El personal a cargo de la campaña debe hacer constantes limpiezas de las superficies .

Es recomendable que desinfectés o lavés la transportadora o medio en que llevaste a tu mascota y que al llegar a la casa le des una cobija limpia para acostarla. Lavá de inmediato la que llevaste a la cita.

“Los requisitos son vitales para hacer el evento adecuadamente y que no vaya a pasar algo que afecte a las personas o los animales”, dijo Lineth Matamoros, una de las organizadoras de la campaña en Cartagena y 27 de abril.

Milagro Barboza, quien junto a Suzy Guzmán dirige Castraciones Nicoya, detalló que también están realizando cada viernes esterilizaciones para gatos a bajo costo (¢15.000) en la clínica del veterinario Dalay Delgado, en el centro de Nicoya. “Lo que queremos es contribuir a disminuir la sobrepoblacion de gatos en el cantón”, precisó.

Tenencia responsable

La gerenta del programa de animales de compañía de la organización mundial Humane Society International (HSI), Amanda Chaves, explica que esterilizar es parte de la tenencia responsable de mascotas y que, además, aporta a la salud pública de las comunidades y al comportamiento del animal.

“Evitamos mordeduras, que destrocen la basura, que se peleen entre ellos. A los machos se les reduce la agresividad y las hembras van a vivir mucho más al evitar tumores en mamas y en útero. También se controla los gatos que andan en celo y hacen ese escándalo”, ejemplifica.

Yo siempre digo, si usted tiene una mascota, la tenencia responsable incluye veterinario, vacunas, alimentos y esterilización. No es que “porque mi perro no sale, entonces no”, agrega.

Según Protección Animal Mundial, en el mundo hay unos 700 millones de perros. “En muchas comunidades se les permite andar libremente, pero cada día hay más evidencia de que la mayoría de los perros tienen propietario”.

Esterilización de alta calidad

Amanda Chaves, de la organización de HSI, resalta que a pesar de que las campañas sean a bajo costo, estas siempre deben priorizar la calidad de las cirugías sobre la cantidad.

“Aunque sean campañas a bajo costo o de bien social, siempre promovemos y sugerimos que sean con las últimas técnicas de cirugía veterinaria, y que la calidad de los insumos sea la correcta”.

Las organizaciones que planifican las campañas garantizan que cuentan con los permisos, los veterinarios y todos los utensilios necesarios para realizar las castraciones.

Lineth Matamoros, de “Yo seré su voz Guanacaste”, dijo que incluso si sucede alguna emergencia, como que algún animal responda mal a la anestesia, ellos tienen la capacidad de responder adecuadamente. “Tenemos la misma capacidad de atenderlos como si estuviéramos en una veterinaria”, dijo.

Mascotas gordas y otros mitos de la castración

¿Perderá la virilidad?, ¿tendrá obesidad?, ¿no cuidará más la casa? HSI reunió una serie de mitos y realidades sobre la castración. Te los presentamos a continuación para que tengás la información adecuada que te permita tomar la decisión de castrar a tu mascota:

Mito: Mi mascota debe tener una camada o un celo antes de la esterilización.

Hecho: La evidencia médica indica que las hembras esterilizadas antes de su primer celo son usualmente más saludables.

Mito: La esterilización/castración es antinatural o molesta para el animal.

Hecho: La domesticación de los animales los sacó del “orden natural” y entregó la responsabilidad por su cuidado a los humanos. Aplicar emociones humanas a los animales no es realista cuando se refiere a identificar la necesidad de la esterilización.

Mito: Si castro a mi mascota, dejará de ser protectora o cuidadora.

Hecho: Es naturalmente instintivo para un perro proteger su casa y a su familia. La personalidad de un perro está determinada más la genética y el ambiente que por las hormonas sexuales.

Mito: Mi perro o gato se sentirá menos macho.

Hecho: Las mascotas no tienen ningún concepto de identidad sexual o ego. La esterilización no cambiará la personalidad básica de una mascota. Ellas no sufren ninguna clase de reacción emocional o crisis de identidad cuando son esterilizadas.

Mito: Mi mascota se volverá obesa y perezosa.

Hecho: La mayoría de las mascotas se vuelven obesas y perezosas porque sus dueños las alimentan en exceso y no les proporcionan suficiente ejercicio.

Mito: Castrarlo me impedirá tener un cachorro o gatito igual a mi mascota.

Hecho: Los cachorros de tu mascota tienen una improbable posibilidad de ser una copia al carbón de esta. Ni siquiera los criadores profesionales pueden garantizar esto. Hay mascotas en albergues esperando por un hogar que son tan lindas, inteligentes, dulces y amorosas como la tuya.