Costa Rica elimina solicitud de seguro para turistas vacunados, ¿qué requisitos persisten?

Desde el 1 de agosto, Costa Rica admite el ingreso sin seguro de viaje a turistas menores de 18 años y a los mayores de edad con el esquema de vacunación COVID completo de dos dosis de Pfizer, Moderna, Covishield, AstraZeneca o de una dosis de Johnson & Johnson.

Cada viajero debió recibir la vacuna 14 días antes de ingresar para eximirse de la adquisición de la póliza de viaje.

Para avalarlo, los viajeros estadounidenses deben presentar su “Covid-19 vaccination record card” y los de otros países un certificado o carné de vacunación que constate:

Nombre de la persona.

Fecha de cada dosis.

Marca de la vacuna.

Número de lote de cada dosis.

Completar el “pase de salud” 72 horas antes del ingreso al país continúa siendo requisito independientemente de la edad y el estado de vacunación.

Otras vacunas o ninguna

Las y los turistas sin vacunas, con el esquema de vacunación incompleto y los que hayan completado el esquema con otras vacunas, como Sputnik V o Sinovac, deberán continuar presentando el seguro de viajes.

La póliza debe cumplir con los siguientes requisitos:

Vigencia durante toda la estadía en Costa Rica $50.000 para gastos médicos si la póliza es internacional o $20.000 si es costarricense. $2.000 para gastos de hospedaje en caso de cuarentena por COVID-19 Certificado o carta de la empresa que indique: nombre de la persona que viaja, vigencia de la póliza, garantía de cobertura por gastos médicos en caso de COVID-19 en Costa Rica, cobertura en caso de hospedaje. El certificado debe adjuntarse al “ pase de salud” , para que las autoridades lo revisen y aprueben.

Las aseguradoras nacionales autorizadas son el Instituto Nacional de Seguros (INS), BlueCross BlueShield y Sagicor.

¿Cuáles son los costos aproximados?

El INS ofrece planes desde $7,15 por cada día, Sagicor $11,30 por día y BlueCross $10,21.

Sin embargo, las opciones de póliza, y por tanto de costos, han variado con el paso del tiempo. También, hay agencias de seguro internacionales que ofrecen paquetes más accesibles, como Trawick, Insubuy, Travel Guard y Seven Corners, según referencias del sitio Two Weeks in Costa Rica, de una pareja de estadounidenses viviendo en el país.

Si tenés dudas sobre las condiciones de seguros médicos, escribí a [email protected], dirección habilitada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para ese fin.

Estrategia de visitación

El ministro de Turismo, Gustavo Segura, dijo que las medidas buscan incrementar la visitación al país.

Es importante flexibilizar los requisitos para aquellas personas que no representan —en términos de costo económico— un riesgo elevado de enfermedad grave ni de hospitalización para el Estado”, dijo Segura.

Este mes, el país cumple un año de haber reabierto sus fronteras al turismo internacional, tras el cierre en marzo del 2020 por la emergencia de la pandemia.

Vea aquí el documento oficial de requisitos para ingresar a Costa Rica.