Solo tres munis de Guanacaste brindan asistencia para pedir Bono Proteger

En una mañana a mediados de abril, Sara* García caminaba por La Cruz cuando se dio cuenta de que un grupo en el Liceo Experimental Bilingüe estaba ayudando a varias personas a llenar el formulario del Bono Proteger.

De inmediato se acercó para pedir ayuda.

“Yo soy de las mujeres que camina buscando el cinco a como sea, trabajando honradamente, si me llaman en una casa voy y limpio”, cuenta la cruceña de 48 años a La Voz de Guanacaste. Pero dejaron de llamarla cuando empezó la propagación del nuevo coronavirus en el país y, con él, las medidas del distanciamiento social.

Su hijo y su pareja también quedaron desempleados. Antes de la pandemia trabajaban respectivamente como salonero en un bar y como cargador de maletas en la frontera de Peñas Blancas.

Desde el 9 de abril, cuando el gobierno lanzó el Bono Proteger, Sara quería pedirlo pero temía cometer algún error en el proceso y que, por eso, perdiera la oportunidad de acceder al beneficio económico. O que, sin darse cuenta, ingresara a un sitio incorrecto y la estafaran.Tampoco le daba confianza hacerlo con asistencia telefónica de la línea que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) habilitó (800-000-4627).

Los jerarcas del gobierno dijeron en varias ocasiones que las comisiones municipales de emergencia (que son coordinadas por las munis) establecerían la forma para ayudar presencialmente —y con protocolos adecuados para respetar el distanciamiento— a las personas que no tienen internet, un dispositivo electrónico o el conocimiento para llenar el formulario del Bono Proteger.

En Guanacaste, solo Abangares, Nandayure y Tilarán dan citas para apoyar a quienes lo necesiten, pero el resto de municipalidades no lo hacen , según confirmaron a este medio los alcaldes y alcaldesas salientes y entrantes.

Otros alcaldes dicen que hay espacios públicos con acceso a internet, como parques, o que los familiares o vecinos seguramente podían dar apoyo. Es el caso de Cañas, Carrillo y Bagaces.

“De forma física no se atiende a ninguna persona en ese sentido”, dijo la encargada de prensa de la Municipalidad de Carrillo, Fátima Sing. “Tampoco tenemos una opción para que puedan usar alguna plataforma o tener conexión. Pero el internet sí está habilitado en los parques”, agregó.

Parece que alguien siempre los ayuda. Los hijos o alguien que les ayude. La gente lo resuelve o sino estarían preguntando”, comentó la alcaldesa de Bagaces, Eva Vázquez.

“Les estamos diciendo busque a su hijo, busque a su nieto, busque a un familiar para que le ayude a llenar el formulario. En Cañas centro le estamos indicando a la ciudadanía que hay puntos habilitados con wifi gratis, aunque estén cerrados, pueden arrimarse y conectarse”, dijo el jerarca de Cañas, Luis Fernando Mendoza.

Eso fue lo que hizo Sergio Jirón, un pescador artesanal de Sámara que en medio de la pandemia vende menos pescado porque los restaurantes están cerrados por el cierre de playas y la baja en turismo. Sus hijas le ayudaron a completar el formulario y ya recibió el depósito. “Esta plata me llegó del cielo pero aún hay muchos pescadores a los que no les ha llegado”, comenta.

Hasta el 5 de mayo, un mes después de que el gobierno lanzó esta asistencia económica, el IMAS habilitó espacios y personal en sus oficinas para ayudar a las personas a realizar la solicitud. Para solicitar una cita, debe llamar al 800-000-4627.

Pero continúan habiendo deficiencias: en Guanacaste solo hay una oficina ubicada en Liberia.

“Yo le doy mil gracias a Dios que en el cantón de La Cruz hay personas de buen corazón que al menos me apoyaron a mí”, dice Sara García, la vecina de La Cruz. El alcalde de ese cantón desde el 1 de mayo, Alonso Alán, fue uno de los integrantes del grupo que colaboró llenando formularios durante algunos días (antes de asumir su mandato). “Ayudamos en tres comunidades del cantón a unas 500 personas”, relató.

Algunos lectores de La Voz de Guanacaste contaron sus experiencias alrededor del Bono Proteger. Por ejemplo, Andrés Bustamante, profesional en diseño gráfico y diseño web, que ayudó a un conocido a llenar el formulario.

“Yo le empecé a decir a personas alrededor mío, que pensé que estaban viéndose afectadas, que estaba ese bono del gobierno. Les pasé el link y les dije que podía ayudarles a llenar el formulario. Uno de los muchachos me dijo ‘es que tengo la cabeza muy dura y no pude’”, relata Bustamante. “Él me pasó toda la info y yo llené el formulario por él”.

Uno entiende que hay gente que no puede llenar el formulario porque hay diferentes formas de analfabetismo, como el digital. Cuando te piden que hagás algo desde el teléfono, y que le piden subir una foto aquí y allá”, dice.

Hasta el momento, la persona a la que ayudó solo ha recibido la confirmación de que su caso está en análisis.

Otras personas contaron que recibieron la notificación de que sus casos estaban en análisis, pero que no han recibido ningún depósito.

La ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, dijo en la conferencia de prensa del martes 5 de mayo que las instituciones revisan las solicitudes no de acuerdo al orden en que llegan los formularios, sino de acuerdo a la situación económica que reporta cada persona.

“Hay una serie de variables de orden social y económico que permite priorizar hacia quién se dirigen los pagos, y claramente avanzamos hacia tratar de llegar a la mayoría de personas lo más pronto posible”, agregó.

También agregó que, de momento, no han notificado el rechazo a ningún caso. “Estamos trabajando (…) para dar un análisis más a profundidad que nos permita identificar si ciertamente [una persona] no corresponden al otorgamiento del bono”, dijo Dinarte.

A Sara, la vecina de La Cruz, le depositaron cinco días después de haber llenado el formulario. Es una de las 188.949 personas en todo el país que lo han recibido. Según Dinarte, 16.197 (8,5%) de los beneficiarios residen en Guanacaste.

Esta ayudita me sirvió mucho porque empecé a comprar la comida para la casa, que era lo que me interesaba”, cuenta Sara.

En la conferencia del martes 5 de mayo, Dinarte volvió a invitar a varios sectores, incluidos los gobiernos locales, para que habiliten servicios de acompañamiento tecnológico en sus instalaciones.

16.179 bonos han sido entregados en Guanacaste

El tiempo para solicitar ese bono —que de momento estará habilitado por tres meses (abril, mayo y junio)— puede estarse agotando para muchos, sobre todo en zonas rurales y costeras, que no saben cómo completarlo o dónde pedir ayuda confiable.

“Aún yo que trabajo todos los días navegando internet tuve que leer y releer el formulario para entender algunos pasos”, dice Bustamante, el que colaboró con un conocido para que llenara el formulario. “La reacción del gobierno es adecuada y uno agradece que, desde la burocracia, tomen medidas rápidas. Pero si nos vamos a los detalles, el formulario debería ser mucho más sencillo, porque es técnico y solo con eso mucha gente queda excluida”, agrega.

El nuevo alcalde de La Cruz, Alonso Alán aseguró que considerará alguna estrategia para colaborar con personas que necesiten completar la solicitud. El alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro, dijo que no sabía si la muni tenía alguna medida, pues estaba en su segundo día de gobierno municipal.

Otros lo descartan de momento. “Por un tema de aglomeraciones, no vamos a poner a alguien a llenar formularios”, dijo el alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez.

*Sara es un nombre ficticio. Nos reservamos el nombre real de la vecina de La Cruz por motivos de seguridad.