ADI de Nosara compra terreno para reubicar 150 familias afectadas por inundaciones

La Asociación de Desarrollo Integral de Bocas de Nosara (ADIN) compró este 2022 la propiedad donde reubicarán a 150 familias afectadas por los desbordamientos del río Nosara. Las y los vecinos beneficiados residen en barrios como Hollywood, Santa Marta y Nosara centro.

La estimación de la ADIN es dar a cada una de las 150 familias el plano y la escritura de cada propiedad. La construcción iniciaría en unos tres años, precisó el presidente de la asociación, Marco Ávila.

El terreno se localiza en barrio San Pedro de Nosara, 300 metros al norte del Campo Ferial, mide 6,5 hectáreas y el costo fue de $6 por metro cuadrado, detalló Ávila. Es decir, unos $390.000.

La ADIN lo adquirió por medio de un préstamo de tres personas de la comunidad de Nosara, afirmó el regidor Johnny William Gutiérrez, quien ha estado involucrado en el proceso.

La adquisición de la propiedad forma parte del proyecto “Nosara Unida”, un programa que nació en el 2018 con la alianza entre la ADIN, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), la Municipalidad de Nicoya y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La compra del terreno se concretó luego de tres años de búsqueda y análisis de propiedades que cumplieran con las características geográficas necesarias, según contó Ávila.

Lo más difícil fue conseguir los fondos para la propiedad. Teníamos tres años de estar negociando la propiedad. Fue difícil, conseguimos el terreno y un préstamo”, agregó.

La ADIN pretende transformar en zonas verdes los terrenos donde actualmente se encuentran las familias, para evitar que los vuelvan a ocupar.

El proyecto de vivienda incluiría:

Áreas infantiles

Área comunal

Planta de tratamiento

Sistema de hidrantes

Centro de acopio

Parada de buses

4.000 árboles en toda la propiedad

“La idea es que este proyecto sea modelo para otras asociaciones de desarrollo en el país. La ministra de Vivienda Jessica Martínez nos propuso que la planta de tratamiento que planeamos incluir, autogenere el sistema de agua para los jardines. Eso es algo que queremos incluir”, precisó Ávila.

También detalló que el proyecto de vivienda aún está en una etapa inicial, en la cual discuten los diseños de planos y ejecutan los permisos respectivos.

Declarado de interés público

El pasado martes 6 de setiembre, los regidores del Concejo Municipal de Nicoya aprobaron una moción del regidor Johnny William Gutiérrez para declarar de interés público cantonal el proyecto del terreno donde se ejecutarán las obras.

La propiedad tiene varias lomas y para que esté totalmente plana, como se solicita para construir, deberán sacar el material (tierra, piedra, árboles) y trasladarlo fuera.

Para movilizar el material deben tener el visto bueno del departamento de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). La ADIN presentó la solicitud de permisos desde junio anterior, según el presidente Marco Ávila.

Ávila también dijo que, para la ejecución de esos trámites, contrataron a una empresa por un monto de ¢25 millones, provenientes principalmente de las ganancias de las fiestas de febrero, que fueron unos ¢35 millones.

El regidor Johnny William Gutiérrez mencionó en la sesión del concejo que la ADIN plantea sacar el material y venderlo para obtener recursos económicos y reinvertirlos en el proyecto, eso sí, una vez que el Minae apruebe los permisos ambientales.

Según detalló el presidente de la ADIN y el regidor Gutiérrez, la venta del terreno puede darse en el marco de la Ley de Fortalecimiento de las Asociaciones de Desarrollo que firmó el expresidente Carlos Alvarado, a inicios de este año.

Esta normativa permite el otorgamiento de la figura de utilidad pública a las organizaciones comunales cuando generen ingresos por actividades comerciales para que los reinviertan en su totalidad en proyectos útiles para los intereses del Estado.

Negociaciones pasadas

La compra del terreno para desarrollar el proyecto “Nosara Unida” llevó varios años.

Tal y como lo informó La Voz anteriormente, a través del boletín Nosara, la ADIN negoció en el 2018 la compra de un terreno para este mismo fin en Santa Teresita, pero no prosperó porque el terreno no contaba con las características geográficas y por ende no se le podían otorgar los permisos de construcción, según la Municipalidad de Nicoya.

La idea se descartó en ese momento y la ADIN continuó con la búsqueda de posibles terrenos para desarrollar el proyecto.

Las inundaciones en Nosara continúan ocurriendo pese a que CNE y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara) implementaron acciones para evitar las inundaciones por el río Nosara, como la construcción de un dique.