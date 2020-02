Luis Gerardo “Pipo” Castañeda le arrebata una vez más el gobierno liberiano al PLN

Por segunda vez en la historia, Luis Gerardo “Pipo” Castañeda llegará a la alcaldía de Liberia.

En el 2010, Castañeda se convirtió en el primer alcalde no liberacionista de la ciudad blanca, al derrotar a Ronald Calvo Canales del PLN y a Rodolfo Peña (actual diputado) del PUSC, con el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE).

Esta vez «Pipo», como le llaman en la ciudad blanca, triunfa con el respaldo de un partido más sólido: la Unidad Social Cristiana (PUSC). Lo hace también en medio de cuestionamientos de enriquecimiento ilícito, por supuestamente haber cobrado salario y pensión durante su mandato anterior, entre el 2010 y el 2016.

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta una investigación por esos hechos bajo el expediente 15-001225-0175-PE. Según el departamento de prensa de ese órgano, la investigación está en su etapa final. “La causa está en una etapa que es privada para personas ajenas al proceso penal, por lo que no es posible brindar mayor información”, indicaron vía correo electrónico.

Castañeda dijo a este medio que esa es una pensión que él cotizó con su salario en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

Mientras no me declare culpable, no es juez ni soy juez yo. Yo me presenté a la Fiscalía y me indagaron. Y si hay que modificar eso, y tengo que pagar un colón o un millón, lo pago porque nunca me robo un cinco del pueblo”, agregó.