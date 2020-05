Salud sobre casos de Bagaces: “Tenemos con orden sanitaria a todos los casos positivos como a sus contactos”

En dos días, Guanacaste pasó de tener a todos sus pacientes covid-19 recuperados, a reportar seis nuevos casos. La mitad de ellos, en el cantón de Bagaces.

Este 1° de mayo, en conferencia de prensa, las autoridades de Salud aseguraron que todos los nuevos contagios en ese cantón están siendo monitoreados diariamente y que, además, están totalmente identificados (no sólo los casos positivos sino también sus contactos).

“Tenemos con orden sanitaria tanto a los casos positivos como los contactos [de esos casos] y seguimos trabajando en evitar que ese brote pueda ser mayor”, respondió el director de vigilancia de la Salud, Rodrigo Marín a una pregunta de La Voz de Guanacaste.



Este medio consultó, además, sobre la cantidad de pruebas que las autoridades han realizado en Bagaces para detectar o descartar casos positivos de covid-19. Marín no se refirió al respecto, por lo que este medio las solicitó a través del departamento de prensa del Ministerio de Salud.

El 28 de abril pasado, el Ministerio confirmó los primeros dos nuevos casos que reportaba la provincia en los cantones de Liberia y Abangares.

Esto es lo que se sabe de los dos nuevos casos de covid-19 en Guanacaste En el caso de Liberia, es el segundo contagiado en el cantón desde que el país empezó a reportar casos el 6 de marzo anterior. LEER MÁS

Ambos casos corresponden a hombres, adultos, costarricenses y que están cumpliendo las medidas de aislamientos en sus casas de habitación.

En ese momento, el director del Área Rectora de Salud de Liberia, Mario Calvo, descartó que la población estuviera ante algún caso de transmisión comunitaria [que se da cuando cuando las autoridades no logran establecer el origen local del contagio de los casos confirmados].

Dos días después, el 30 de abril, Salud confirmó que cuatro de los seis nuevos casos que reportaba el país ese día, estaban la provincia: tres en Bagaces y uno más en Liberia.

El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo ese mismo día que “todos los casos tienen un mismo nexo epidemiológico, quien ya fue detectado y está siendo tratado e investigado”. Es decir, que los nuevos casos de Liberia y Bagaces tienen el mismo origen, ya identificado y están bajo estudio.

Para este 1° de mayo, Guanacaste no reporta ningún nuevo caso, sin embargo, las autoridades insisten en que esta intermitencia en los casos es esperable.

No hemos terminado con esto [la pandemia] y vamos a seguir teniendo casos, pero en el tanto las instituciones sigamos teniendo esos casos controlados, así como a sus contactos, sumado a que la población siga atendiendo las medidas, los casos van a ser mínimos”, agregó Calvo del Área de Salud de Liberia.

A extremar medidas

El director de vigilancia sí fue enfático en que extremar las medidas higiénico sanitarias en Bagaces es muy importante para contener el virus. Así como en el resto de la provincia y el país.

El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya también enfatizó durante la conferencia en que, aunque las autoridades reporten menos nuevos casos por día, eso no significa que no hay riesgo y que no puede haber un nuevo repunte en el crecimiento de contagios.

“En este momento tenemos cientos de casos activos, con virus circulando en nuestro país, y no podemos bajar la guardia”, dijo Macaya.

Agregó, que toda la población debe mantener los esfuerzos personales de distanciamiento social, de lavarse las manos, de no tocarnos la cara, no saludar de beso, abrazo o de mano, realizar teletrabajo, y demás acciones que puedan ayudar para mitigar ese riesgo.