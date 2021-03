¿Dónde llevo tapas plásticas para colaborar con más playas accesibles?

This post is also available in: English

Hace tres años me enteré de que dos organizaciones en Costa Rica —la Red Costarricense de Turismo Accesible y Pro Parques— trabajan por transformar las tapas plásticas en pasarelas que le permitan a las personas con discapacidad llegar al mar, principalmente a quienes están en sillas de ruedas o tienen una movilidad reducida.

La idea me conmovió muchísimo. Todavía en 2021 es una deuda que nuestros familiares y amigos con discapacidad física tengan opciones para visitar sitios turísticos accesibles. Tener pasarelas, claro, es solo un primer paso, pero es tan valioso como todos los que restan. Además, lo hacemos reutilizando el plástico que muchas veces acaba en los caños, los ríos o mares.

El proceso funciona así: las tapas que familias, comunidades, empresas y organizaciones donan —que deben ser #2, #4 y #5— se procesan en un centro de acopio para convertirlas en madera plástica. Con esa madera, se diseñan y construyen las pasarelas retráctiles. Son de esta forma para que puedan extenderse y recogerse según la marea y porque, por ley, no es permitido dejarlas permanentemente sobre la arena.

Desde que lo supe, acumulo todas las tapas de los refrescos que me tomo y ando recolectando las que me encuentre tiradas en la calle. Recientemente me enteré de que también son válidas las tapas de pasta de dientes, champú, de los tarritos de comida del turno y los “mangos” —o palitos— de las prestobarbas. Estoy convencida de que si todas las familias de mi vecindario, del cantón en el que vivo y del país se suman, pronto lograremos tener playas cada vez más accesibles.

Con las campañas de recolección, que ambas organizaciones iniciaron en 2018, la Red de Turismo Accesible colocó en marzo de 2019 una pasarela retráctil en Jacó, convirtiéndola en la primera del país con esta facilidad.

También tienen un remolque con pasarela, sillas anfibias (de ruedas y diseñadas para que estas personas puedan desplazarse por la playa o ingresar al agua), baños y cambiadores en Playa Hermosa de Carrillo. Lo moverán a otra playa en julio.

La fundadora de la Red de Turismo Accesible, Stephanie Sheehy, comentó que hay dos hoteles interesados en recibir y administrar el remolque a partir de julio: uno en Playa Flamingo, Guanacaste, y otro en Manuel Antonio, Puntarenas.

La Asociación Pro Parques también instaló en 2019 una pasarela construida con 16 toneladas de tapas recicladas en Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita. Ahí, también lograron colocar una silla anfibia. Su próxima playa objetivo es Manuel Antonio —que también incluirá una silla anfibia— y desde ya escuchan opiniones para poner en cola el próximo parque nacional y playa.

Además de Jacó en Puntarenas, Playa Blanca en Cahuita y Hermosa en Guanacaste, Sámara, también en Guanacaste, se sumó con una rampa en 2020, sin embargo ahorita está desinstalada por afectaciones durante la época lluviosa.

Este mes, además, la Municipalidad de Osa en Puntarenas, también adaptará una sección de una de sus playas para que cuente con facilidades como pasarelas y sillas anfibias, comentó Sheehy.

Puntos de recolección

En Guanacaste, la campaña de Pro Parques solo tiene un punto de recolección: el Club de Leones de Nicoya. La buena noticia es que la organización realizará una campaña de recolección de tapas entre el 12 y el 16 de abril y si vos, tu emprendimiento, empresa u organización quiere ayudar a recolectarlas, podés contactar a la coordinadora de proyectos, Cassandra Godoy, al teléfono 8949-3110.

Por parte de la Red de Turismo Accesible, te detallamos los puntos de recolección aquí:

En todos los cantones:

Tienda Monge



Liberia:

Rogafa: 300 metros oeste del Economy Rent a Car Coriport S.A. – Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quiros



Santa Cruz:

Conapdis: 225 metros sur del Seguro Social Panache Sailing : 250 metros este del Hotel Bahia del Sol en Playa Potrero Reserva Conchal: Brasilito, Cabo Velas, Santa Cruz



Carrillo:

Transmiratours: 200 metros norte de Catsa



Hojancha:

Municipalidad de Hojancha



Bagaces:

Plantel Municipal de Bagaces, 125 metros Norte de la Delegación de la Fuerza Pública, de lunes a viernes de 6 a. m. a 3 p. m.



Visitá este sitio si querés conocer los otros puntos de recolección fuera de Guanacaste.