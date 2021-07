Nuevo curso en línea apuesta por un turismo accesible para personas con discapacidad

This post is also available in: English

Disfrutar de la naturaleza y asistir a eventos en hoteles y restaurantes de Guanacaste y del resto del país es todavía un privilegio que excluye a las personas con discapacidad.

Por eso, la Red Costarricense de Turismo Accesible se alió a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el instituto argentino Noun Eventos y Capacitación Ejecutiva, para crear un curso en línea sobre turismo accesible.

En tres módulos, los y las estudiantes aprenderán desde legislación en materia de turismo accesible, hasta la forma en que pueden desarrollarlo para que sea amigable con cualquier tipo de discapacidad (física, cognitiva o sensorial) tanto en los sitios como en plataformas digitales. Revisá aquí los contenidos de cada módulo.

El diplomado de turismo accesible está dirigido a hoteleros, dueños de restaurantes, negocios turísticos, organizadores de eventos, estudiantes, docentes y cualquier persona que quiera ser parte de un cambio en favor de las personas con discapacidad. El objetivo es que la industria turística sea más accesible y que más turistas vengan.

“Lo sé por experiencia: uno no toma un bus porque no puede subir un escalón, uno no va a una fiesta porque el ascensor o la escalera [eléctrica] no funcionan, hay rampas que de repente no tienen la medida ideal y una queda encastrada —ejemplifica Anzilutti— entonces la concientización es para que también los arquitectos construyan y diseñen pensando en la funcionalidad”.

Aunque el principal objetivo es crear condiciones igualitarias para todas las personas sin distinción, el turismo accesible trae beneficios económicos, pues las personas con discapacidad suelen ir acompañadas por una o más personas, y también eleva la imagen del sector turístico, haciéndolo más atractivo. Un ejemplo de ello es la designación de mejor destino de turismo accesible por parte de la editorial de guías de viaje por el mundo, Lonely Planet.

La directora y fundadora del instituto aliado, Betina Anzilutti, es una persona con discapacidad motriz y amante de todo tipo de eventos, fiestas y capacitaciones corporativas. Sin embargo, su pasión choca con una realidad: las ciudades, los eventos e incluso las actividades turísticas no son inclusivas con las personas con discapacidad.

Por eso, Noun Eventos se identificó con el objetivo de la Red de evolucionar a un turismo 100% accesible y, de inmediato, puso a disposición su plataforma de e-learning (educación a través de Internet), en la que imparten alrededor de 13 cursos relacionados a organización de eventos en Argentina y otros países de América Latina.

Es un proyecto innovador al 100% que nos posicionará en el mundo como líder en turismo accesible, que no solo dice que será accesible, o que tiene legislación, sino que trabajará más allá”, apunta Stephanie Sheehie, directora y fundadora de la Red.

La Red, Noun, el ICT y la UNED anunciaron el programa de e-learning en un evento en el Hotel Mangroove, en el Golfo de Papagayo. Ese día, incluso, dieron una probada a los contenidos del programa con una clase sobre la organización de eventos inclusivos, impartida por Betinia Anzilutti.

Para la jefa de la sede de la UNED en La Cruz, Alejandra Chacón, la clase le permitió entender que la accesibilidad permite la inclusión de todas las personas en las actividades económicas, entre ellas el turismo.

Este segmento de atención a las personas que tienen alguna discapacidad puede significar un gran tema de reactivación económica para nuestro país”, considera Chacón.

Un 15% de los y las habitantes del mundo poseen alguna discapacidad (1.000 millones de personas). En Costa Rica, la cifra asciende a un 18,2% de las personas mayores de 18 años (670.640), según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad del 2018.

Hablar de discapacidad no debería ser algo ajeno, pues todas las personas podemos llegar a poseer una discapacidad ya sea por envejecimiento o por un accidente que provoque condiciones temporales o permanentes.

El curso en breve: