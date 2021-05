Tips para turistear de forma segura y responsable en pandemia

This post is also available in: English

Costa Rica atraviesa una nueva ola de casos de COVID-19 y saturación hospitalaria por enfermos en estado crítico. En algunas zonas de Guanacaste, los contagios se dispararon tras el rompimiento de medidas sanitarias por parte de turistas durante la Semana Santa.

En la conferencia de prensa del jueves 29 de abril, el ministro de Salud, Daniel Salas, anunció nuevas medidas sanitarias del 3 al 9 de mayo para la región central del país: además de la restricción vehicular los fines de semana, deberán cerrar todos los establecimientos no esenciales y aplicar restricción vehicular entre semana.

Guanacaste, Limón, Puntarenas y otros cantones periféricos de las provincias centrales continuarán solo con la restricción vehicular durante los fines de semana.

Ante la nueva ola pandémica y de cara al próximo fin de semana largo, por el feriado del 1 de mayo, en La Voz recopilamos una serie de consejos para turistear de forma segura y responsable de manera individual, con nuestro núcleo familiar, y con las comunidades que visitamos.

El principal tip es que si vas a pasear, lo hagás con tu burbuja familiar. Tené presente que el país nunca había presentado tantos nuevos casos en 24 horas como en los últimos días.

Para recopilar estos tips, consultamos a trabajadores del sector turístico, los protocolos del Ministerio de Salud y del ICT, y a los sitios web Health Matters, Naciones Unidas y Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

TIP 1: De puerta a puerta

Procurá viajar directamente de tu casa a tu destino y llevar tus propias meriendas para evitar hacer paradas en el camino, sobre todo en lugares con concentración de personas o donde no haya respeto a las medidas sanitarias.

Esto, claro, será más fácil si podés viajar en carro. Si vas en bus u otros transportes públicos, buscá rutas directas hacia tu lugar de llegada, o que impliquen la menor cantidad de conexiones.

Si los buses hacen paradas, quitate la mascarilla solamente cuando comés, pero hacelo respetando el distanciamiento mínimo de 1,8 metros con personas que no son tu burbuja. Lo mismo si utilizás el baño. Recordá también evitar tocarte la cara, y toser y estornudar adecuadamente.

Por protocolos del Ministerio de Salud, todos los establecimientos deben contar con jabón de manos, alcohol en gel y toallas desechables para secarse las manos. Pero no te confiés y procurá llevar los tuyos.

Otra ventaja de viajar en automóvil es que, una vez en tu destino, podés usarlo para excursiones locales”, indica también Health Matters.

TIP 2: ¡Que fluya el aire!

Buscá las opciones de hospedaje, transporte, alimentación y recreación que tengan mayor ventilación.

Por ejemplo, optá por los espacios del restaurante o soda que sean cercanos a puertas y ventanas o, mejor aún, elegí las mesas en la parte externa del restaurante o soda (si tienen disponibles).

Lo mismo con los sitios de recreación: Guanacaste ofrece muchísimos destinos en la costa y en la montaña que son al aire libre y donde seguro podrás cumplir con el adecuado distanciamiento entre burbujas.

Las medidas sanitarias para el transporte público implican el uso permanente de la mascarilla y preferiblemente llevar las ventanas abiertas. Si notás que algún pasajero no lo cumple, presentá tu queja al chofer o a la empresa de transporte.

Tip +: Recordá que pedir alimentos para llevar también es una opción para minimizar el riesgo de contagio.

TIP 3: Reservá y obtené info

El fundador y guía de Turistórico, Anthony Arias Delgado, recomienda planear un itinerario y contactar los lugares que querés visitar para reservar y para consultar las medidas sanitarias que están asumiendo.

Desde su perspectiva, un plan B y C no estaría nada mal. “Si uno llega a un lugar y las condiciones no son aptas o no se siente uno a gusto, debemos ser pacientes y manejar un plan B y plan C”, comentó.

Algunos destinos —sobre todo parques nacionales— contemplan ya de por sí la necesidad de reservar antes de visitarlos. Fijate aquí cómo reservar en sitios como Barra Honda, Rincón de la Vieja o Santa Rosa.

TIP 4: ¿Qué tal nuevos destinos?

Puede haber destinos muy visitados en los que sea más difícil cumplir con las medidas sanitarias, como el distanciamiento, o en los que notemos que la gente no lo hace, como utilizar la mascarilla o usarla adecuadamente.

Por eso, Arias recomienda ver el gran abanico de ofertas del país.

Hay sitios donde hay muchísimos atractivos concentrados en un área geográfica muy corta pero hay otros que están más aislados y que usualmente no tienen tanta visitación”, comenta.

En eso, Guanacaste tiene puntos de ventaja: ofrece decenas de destinos en la costa y en la montaña, muchos al aire libre.

“Optá por caminatas y paseos en bicicletas”, recomienda también Health Matters.

Tip 5: Denunciá

Desde el inicio de la pandemia hemos aprendido que aunque cada persona debe asumir su responsabilidad, no todas lo hacen. A La Voz, por ejemplo, nos han ingresado quejas y denuncias de personas que visitan negocios y se topan con incumplimiento de medidas.

El personal administrativo de los establecimientos y los guías turísticos deben velar porque tanto los empleados como los huéspedes respeten las medidas definidas para la prevención y contención del COVID-19.

Si llegás a un lugar y no están cumpliendo las medidas, hacele saber al personal que están siendo irresponsables e, incluso, podés denunciar al 911.

Tip 6: Pagos electrónicos

Según los protocolos de Salud y de Turismo, el sector está llamado a procurar el uso de pagos mediante medios electrónicos, como transferencias bancarias, o tarjetas de crédito o débito sin contacto.

Otro de los métodos que muchos negocios y personas comerciantes ofrecen es el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) Móvil, cuyo crecimiento para este año está proyectado por el Banco Central en un 318% con respecto al 2020 (cuando los usuarios realizaron 55 millones de transferencias).

Tip 7: Tené a mano números importantes

Recordá que si presentás síntomas asociados al COVID-19, podés llamar al 1322.

Para denunciar el incumplimiento de medidas, podés llamar al 911.

Para incumplimientos en el transporte público, llamá al 2586-9090.

Para incumplimientos patronales, denunciá en el chat de www.mtss.go.cr.

*Una sugerencia más: Revisá todos los protocolos para el sector turístico en este enlace.

Sector llama a turistear responsablemente

Ante la criticidad de la pandemia en el país, las autoridades han llamado a la población a salir de sus casas solo en casos urgentes y necesarios.

Pero la crisis sanitaria vuelve a encarar la económica, sobre todo la del sector turístico, que el año pasado reportó pérdidas de hasta $3 mil millones el año pasado, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El turismo no es causa de lo que estamos viviendo ahora”, dice el presidente de la Cámara de Turismo de Guanacaste (Caturgua), Hernán Binaghi. “La culpa está en quienes no siguen los protocolos: desde la sodita, hasta los parques, los hoteles, los transportistas… todos tienen los protocolos en funcionamiento y deben velar por cumplirlos”, agrega.

Aunque cree que la población está asustada y que por eso el turismo durante el próximo fin de semana largo será menor, el presidente de Caturgua llama a la población a hacer turismo de forma responsable: con distanciamientos, con mascarillas, con lavado de manos y sin fiestas.

“Invitamos a la gente a que venga a Guanacaste, que disfrute de sus bellezas y cultura, que vayan a conocer los lugares, los pueblitos, los comercios pero, por favor, queremos que sean responsables”, pide Binaghi.

Los hospitales de la Caja están registrando, en promedio, un internamiento por COVID-19 cada 15 minutos. Además, el país lleva tres días consecutivos registrando récord de nuevos casos en 24 horas.

Para Arias, el fundador y guía de Turistórico, en medio de la crisis el turismo ha tomado un papel importante en el desahogo de la congoja, los temores y los sustos.

Y agrega: “además de ser una actividad de placer individual, es una actividad con carácter cultural y con un impacto socioeconómico muy importante en todas las personas que intervienen”.