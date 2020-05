Tres alcaldes cumplen más de diez años en puestos municipales, ¿qué tan saludable es para sus cantones?

Este primero de mayo los gobiernos locales de todo el país realizaron el traspaso de poderes para el periodo 2020-2024. Dentro de los seis cantones que cubre nuestro proyecto Guanadata*, los alcaldes de San Carlos, Limón y Talamanca conocen bien esta ceremonia porque es la tercera vez que la viven.

En Limón, Néstor Mattis dirige el municipio desde el 2010. Para el 2024, cumplirá 14 años en el mismo puesto de forma ininterrumpida. En Talamanca, el resultado de las elecciones de 2020 trajo a Rugeli Morales otra vez al mando. El alcalde ya había estado dos veces en el puesto: del 2002 al 2006 y del 2010 al 2016.Y en San Carlos, Alfredo Córdoba cumplirá su quinto periodo en la alcaldía: lleva desde el 2002 en el mismo puesto.

Los tres cantones tienen índices de abstencionismo por encima del 60%.

*La Voz de Guanacaste, a través de su proyecto GuanaData, fiscaliza a seis municipalidades a través del análisis de sus políticos y presupuestos. Para esta nota, La Voz comparó los últimos cuatro periodos electorales de los cantones de Nicoya, La Cruz, San Carlos, Puntarenas, Talamanca y Limón para conocer cuántas personas son una figura duradera en cada municipalidad.

Las regidurías también tienen un alta tendencia a la reelección. Quienes ocupan este cargo conforman el concejo municipal y tienen voz y voto para elegir los proyectos de los cantones. Por ejemplo, el alcalde propone dedicarle recursos públicos a la construcción de un edificio, pero son los regidores los que deciden si darle el visto bueno o no.

Del 2002 al 2020, 47 personas en los seis cantones analizados para este artículo han repetido su puesto como regidores al menos una vez. Esto representa al 55% de los regidores actuales.

¿Cuál es el problema de que se mantengan por mucho tiempo en un puesto? para la co-coordinadora del Observatorio de la Política Nacional y consultora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Eugenia Aguirre, se trata de un tema de prioridades:

El Concejo Municipal es el órgano que define de las políticas de desarrollo de un cantón y si no hay alternancia real, sostener a una persona en un mismo cargo durante mucho tiempo puede hacer que existan prioridades sobre algunos temas y se dejen de lado otros”, explica Aguirre.



Más de diez años en la silla municipal

Del proyecto GuanaData, San Carlos es el cantón más grande. Para las elecciones municipales de 2020, un 61,4% de sus 200.151 habitantes no votó. Así lo revela un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El Observatorio de Política Nacional señaló que en las elecciones municipales, incluidas las de 2020, es común que las personas no voten. Esto puede evitar que exista una alternancia real en los puestos y fomentar que más personas se queden durante más periodos.

Según Aguirre, las reelecciones no son buenas o malas y debe juzgarse según la municipalidad: pueden llevar al planteamiento de políticas de largo plazo, pero también a una concentración del poder.

Muchos años en un mismo puesto lleva a una personalización de la política. La gente comienza a votar por una persona más que por el partido o las ideas”, aclara Aguirre.

Su opinión contrasta con la de Córdoba, el alcalde de San Carlos que lleva 18 años en el poder. “Lo que se viene haciendo bien no tiene porqué cambiar. A mí no me escogieron a dedo, sino que me eligió el pueblo después de una votación popular. No puedo pensar en nada más democrático que eso”, afirmó el alcalde a La Voz.

«El hecho de que una misma persona permanezca en el puesto, le brinda confianza al pueblo», agregó.

En las últimas cinco elecciones municipales, su agrupación, Liberación Nacional, obtuvo en promedio más del 40% de los votos . Los otros 15 partidos usualmente sacan entre el 1% y el 7% de los votos. Por ejemplo, en 18 años, el Partido Acción Ciudadana obtuvo más del 20% solo en 2006 y 2016

Aguirre advierte que si un gobierno concentra el poder en una persona y tampoco tiene procesos que promuevan la participación ciudadana, la administración se vuelve un “gobierno de pocos”.

“Si se personaliza tanto en una sola figura, trae consecuencias en el relacionamiento del gobierno local con otras entidades porque impide tejer relaciones interinstitucionale y evitar que se traten nuevos temas o proyectos”, dijo Aguirre.

También en Limón y Talamanca los dos alcaldes son las personas que tienen más años de trabajar en el municipio. En Limón, Néstor Mattis celebró este 2020 su tercera reelección en un cantón donde el 65,42% no votó. En Talamanca, Rugeli Morales quedó electo y un 65,42% no asistió a las urnas.

No obstante, en el resto de los cantones, el puesto en el que más se reelige una persona son las regidurías.

El concejo municipal

Al reto de que los alcaldes se mantengan una década en el poder se añade que parte de sus regidores no se renuevan constantemente. Por ejemplo, aparte del alcalde, 13 sancarleños se reeligieron en un puesto del concejo municipal al menos una vez.

Los regidores conforman el concejo municipal y funcionan como una Asamblea Legislativa a nivel cantonal. El número de regidores depende del porcentaje de la población en un cantón y su principal función es analizar los proyectos para aprobarlos o improbarlos.

De acuerdo con las declaratorias de elección del Tribunal Supremo de Elecciones, en promedio, de los seis cantones analizados, un regidor repite su cargo por dos periodos, en ocasiones de forma seguida.

Si bien Puntarenas cambia su alcalde en cada elección, es el cantón en donde más se repiten personas en las regidurías. Para el 2020, de los 18 espacios para regidores en Puntarenas, tanto suplentes como propietarios, el 38% son reelecciones.

En Nicoya (14 regidores), es un 28% y en San Carlos (18 regidores) un 22%.

De hecho, en La Cruz, la persona que tiene más años en la municipalidad es el alcalde electo para 2020, Luis Alan Corea que entró hace 15 como regidor. Corea ejerció en el 2006 el puesto de regidor propietario con el partido Liberación Nacional, y en 2010 se convirtió en Vicealcalde.

Este primero de mayo asumió la alcaldía con el Partido Nueva Generación.

¿Qué cambió para este 2020?

El cambio más notorio en los cantones de GuanaData fue la llegada al poder del partido cantonal La Gran Nicoya., un triunfo que logró en una municipalidad tradicionalmente liberacionista. Ahora la alcaldía la ocupa el nicoyano Carlos Martínez.

Aunque esto renovó a las personas en los puestos de alcaldía, vicealcaldía primera y segunda, hubo un aumento en la cantidad de regidores antiguos. En el 2016, de 14 regidores propietarios y suplentes, cuatro ya habían estado en el puesto. Para el 2020, el número subió a 6.

El caso opuesto fue La Cruz. Para el 2020 se convirtió en el cantón de GuanaData en donde más personas “nuevas” entraron a la muni. De sus 10 regidores, 9 nunca habían estado en el cargo. El vicealcalde primero y segundo también son nuevos en la gestión municipal.

Además, el porcentaje de puestos ocupados por mujeres fue de 45%. Si bien en el periodo de 2016-2020 fue de 47%, representa uno de los más altos en los últimos 10 años.

Actualmente, en los seis cantones del proyecto GuanaData, un total de 31 personas repetirán su puesto en los gobiernos locales para el periodo de 2020 a 2024. Ya sea como alcalde o regidor.

********

Esta nota forma parte de la cuarta edición del proyecto GuanaData, que en esta ocasión es llevado a cabo por La Voz de Guanacaste en conjunto con el International Center for Journalism, gracias a una beca de la embajada de Estados Unidos. GuanaData pretende analizar los presupuestos de seis gobiernos locales del país con el fin de transparentar la función pública y combatir la corrupción dentro de las municipalidades.