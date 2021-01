Lo que sabemos (y no sabemos) sobre el regreso a clases

Los centros educativos del país planean volver a las aulas después de casi un año fuera por la pandemia del COVID-19. El curso lectivo iniciará en una modalidad combinada entre clases presenciales y a distancia. Así lo plantea la estrategia “Regresar” del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Aunque hay indicaciones generales sobre el regreso a clases, muchas decisiones dependerán del plan de retorno que diseñará e informará cada centro educativo durante la primera semana de febrero.

En La Voz de Guanacaste revisamos los protocolos del MEP y lo que han dicho las autoridades hasta ahora para traerte toda la información de lo que sabemos y lo que aún no está tan claro sobre el regreso a clases.

1. ¿Qué día inicia lecciones cada grado?

El 1 de febrero, el personal docente y administrativo retoma sus labores. En esa semana deben elaborar un plan de retorno que incluye la cantidad de días y horarios de los grupos de acuerdo a la matrícula, la capacidad del centro y la necesidad de nivelación del estudiantado.

La duración de cada jornada en la modalidad presencial variará de acuerdo a las condiciones de infraestructura de los centros educativos. Las escuelas unidocentes pueden aceptar la totalidad del estudiantado siempre que sea posible mantener el distanciamiento físico de 1,8 metros.

El MEP planea que durante la semana del 8 de febrero inicien clases presenciales las y los estudiantes de transición, quinto, sexto, décimo y undécimo (y duodécimo en educación técnica). Luego, paulatinamente, se incorporarán los demás.

¿Cómo saber cuándo exactamente regresan? Una vez definido el plan de retorno, las y los docentes deben comunicarlo a estudiantes, padres y madres a través de WhatsApp, llamadas telefónicas u otras formas de contacto como correo electrónico o reuniones virtuales.

2. ¿Las y los estudiantes pueden continuar su educación 100% desde casa, sin ir a las aulas?

Sí. Sin embargo, no será como se intentó implementar el año pasado porque el principal objetivo del MEP es retomar la presencialidad.

En caso de que una familia opte por la educación en casa para su hijo o hija, recibirán las guías de estudio y los padres y madres deberán asumir la responsabilidad de que complete los contenidos desde casa.

Según la ministra de Educación, Guiselle Cruz, las y los maestros tomarán la decisión de si pueden dar un acompañamiento virtual según las posibilidades de conectividad de ambos.

Esa, sin embargo, no es la opción por la que el MEP apuesta.

“La guía le permite al estudiante desarrollar los contenidos desde la casa, no de la misma manera (como se desarrollaría de forma presencial) porque sabemos que la escuela tiene las posibilidades de desarrollo de habilidades sociales, de los contenidos y de la convivencia”, dijo Cruz en el programa televisivo Buen Día.

3. ¿Qué medidas sanitarias deben cumplir?

En los centros educativos será obligatorio el uso de mascarilla (a partir de los seis años) y el distanciamiento de 1,8 metros. Todas las personas deben procurar aplicar los protocolos de estornudo y tos, de no tocarse la cara y de saludarse con el codo, puño, pie o a distancia.

El personal de la escuela o colegio debe asegurar la disponibilidad de agua, jabón y demás implementos de limpieza.

A las personas con discapacidad, les deben facilitar ayuda para que desinfecten bastones, andaderas, muletas, sillas de ruedas, coches u otros apoyos que utilicen para su movilidad.

Cada aula será considerada como una burbuja, por lo que las secciones tomarán recreos en horarios diferenciados. Dos o más grupos del centro educativo podrán tomarlo al mismo tiempo cuando, por ejemplo, el centro educativo es lo suficientemente grande como para garantizar que no habrá rompimiento de las burbujas.

El coordinador de la maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional (UNA), Juan José Romero, recomienda a padres y madres recordar constantemente a sus hijos e hijas los protocolos de distanciamiento, uso correcto de la mascarilla y lavado de manos.

Además, sugiere preparar meriendas en envases reutilizables que puedan ser lavados y desinfectados constantemente, así como procurar enviarles alimentos que deban consumir con tenedor o cuchara, y no directamente con sus manos.

Para más recomendaciones, consulte este manual elaborado por el MEP.

4. ¿Todos los centros educativos retornarán a las clases presenciales?

No. Los centros educativos que no tienen el servicio de agua potable no tienen permitido regresar a la presencialidad.

El MEP está trabajando en la lista definitiva de escuelas y colegios que no podrán regresar a la presencialidad. Aún no han comunicado qué sucederá en estos casos.

¿Qué pasa con la población de riesgo, ya sean docentes o estudiantes?, ¿deben asistir?

La ministra de Educación aseguró en el programa Buen Día que las situaciones deben valorarse individualmente.

El protocolo establece que los funcionarios deben presentar un dictamen médico con una serie de justificaciones por las cuales requiere teletrabajo y la temporalidad de estas.

En cuanto a estudiantes, Cruz sugiere que haya una valoración de parte de un especialista en medicina y que sea este quien le recomiende a las familias si es posible retomar la presencialidad o no.

Una vez con esta valoración médica, las familias deberán coordinar con el centro educativo la forma en la que llevarán el curso lectivo.

En cuanto a la población en riesgo en casa, el epidemiólogo de la UNA, Juan José Romero, sugiere que las personas de riesgo utilicen siempre la mascarilla y laven sus manos constantemente.

5. ¿Qué pasará si una o un estudiante o docente da positivo por COVID?

Primero, es importante tener presente que nadie con síntomas asociados al COVID-10 debe asistir al centro educativo.

Ahora, si se identifica un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, el personal de limpieza deberá desinfectar el aula donde estudia o enseña la persona enferma y cerrarlo por 24 horas.

El centro educativo deberá informar al Área Rectora de Salud correspondiente sobre la aparición de casos confirmados y sospechosos de COVID-19, la lista de compañeros y docentes y el medio de transporte que la persona utiliza para asistir al centro educativo. Así, el Área Rectora podrá identificar los contactos cercanos de la persona enferma y emitir las órdenes sanitarias correspondientes.

6. Otras disposiciones en breve:

Salud mental: Según disposiciones del MEP, el personal docente y administrativo debe compartir información sobre lo que está pasando de manera clara, concisa, respetuosa, paciente y ajustada a las capacidades de cada persona. También, incluir rutinas de relajación. En caso de que alguna persona requiera atención, debe referirla al personal especializado definido por cada institución, o a la línea 1322.

Comedores: Los comedores no abrirán sus puertas todavía. En cambio, el MEP continuará entregando los paquetes de alimentos a cada estudiante beneficiario. Cada paquete debe estar conformado por granos básicos, huevos, carne, leche, verduras, vegetales y frutas. Conozca aquí más detalles.

Uniformes: La idea es que las y los estudiantes asistan con uniformes a clases pero, en caso de no contar con ellos, pueden asistir con ropa particular mientras las familias tienen la posibilidad de adquirirlos.

Lista de útiles: El MEP propone reutilizar útiles del año pasado en buen estado y el uso de un fólder con hojas o una carpeta digital para archivar las evidencias de las guías de trabajo autónomo, tomando en cuenta que el curso lectivo combinará la educación presencial y a distancia. Aquí les dejamos la lista según el ciclo escolar: Preescolar, I Ciclo, II Ciclo, III Ciclo y Educación Diversificada.

Restricción vehicular: Cada familia que suele llevar a sus hijos e hijas al centro educativo en carro debe solucionar cómo llevarlos cuando no puede hacerlo por la restricción vehicular. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el MEP están evaluando si es necesario ajustar la restricción a partir de febrero para el transporte de los estudiantes. Si hay algún cambio, lo anunciarán en los próximos días.

Transporte escolar: Algunas de las disposiciones del MEP es que toda persona mayor a tres años debe utilizar mascarilla y no quitársela durante los recorridos. Quienes manejan y trabajan en las busetas, deben proveer de alcohol a las y los estudiantes, procurar llevar las ventanas abiertas y desinfectar antes y después de cada jornada. Los autobuses pueden operar a máxima capacidad de asientos, pero nadie debe ir de pie. Lea este lineamiento para conocer más detalles.

Las alertas: La alerta naranja en los cantones no impedirá el retorno a las aulas.

¿Tenés dudas sobre este tema o querés contarnos lo que sabés del regreso a clases en tu comunidad? Envianos un mensaje por Facebook o al [email protected]