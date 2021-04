Video Frontera Cerrada

Hace poco fui a la frontera y la vi, y me da cosa. Como que pasó un huracán. No es normal verla vacía, sin nada, sin nadie”. Andreína Ledezma, trabajadora de TransNica, es una de cientos de personas en Peñas Blancas a quienes la estrategia «Costa Rica trabaja y se cuida» no llegó. ¿Cómo sobrevive la economía de los pueblos fronterizos con una frontera cerrada por más de un año? La Voz de Guanacaste, Interferencia y Confidencial de Nicaragua fuimos allá para averiguarlo.

