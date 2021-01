Sala Constitucional ordena a Muni de Santa Cruz y Minae tomar medidas contra afectación al desove de tortugas en Marbella

La Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Santa Cruz y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) asegurar que la iluminación en Playa Coco, en Marbella, no afecte el desove de tortugas en la zona.

Las tortugas marinas, como la Lora, anidan en esa playa. Sin embargo, las luces artificiales cerca de la costa pueden desorientar a las recién salidas de los huevos que se dirigen hacia el mar.

La orden vino por un recurso de amparo interpuesto por el presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), Dany Villalobos.

En julio del 2020, Villalobos solicitó al Concejo Municipal de Santa Cruz, mediante un recurso extraordinario de revisión, anular un acuerdo tomado por los regidores en diciembre del 2017, en el que aprobaron a Coopeguanacaste la instalación de dos postes eléctricos en la zona marítimo terrestre de Coco en Marbella.

La federación apunta que no existieron estudios científicos ni técnicos previos a la instalación de los postes y que, más bien, desprotegen a la biodiversidad en violación a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), ratificada por Costa Rica en 1999. La CIT promueve la protección, conservación y recuperación de las tortugas marinas y sus hábitats.

El solo hecho de la instalación de los postes sin una valoración ambiental en un sitio de alta fragilidad, como lo considera Setena, es bastante grave”, dijo el abogado que lleva el caso, Álvaro Sagot. “Es un campanazo de alarma de que podría venirse a generar una situación más gravosa”, apuntó Sagot.

El 23 de julio del 2020, los regidores acordaron enviar el recurso a las comisiones de asuntos jurídicos y de asuntos ambientales para que ambos lo analizaran y dieran un dictamen y recomendaciones, sin embargo, cinco meses después las comisiones no habían dado sus criterios.

Ante la falta de respuesta, la agrupación acudió a la Sala Constitucional. Ahora, los magistrados están resolviendo el recurso de amparo en el expediente 20-023353-0007-CO, que se sumará a un historial de cuestionamientos por el desarrollo en la costa de Marbella.

El último acontecimiento en esta disputa ocurrió el 21 de diciembre del 2020, cuando la Sala solicitó a la Municipalidad de Santa Cruz y al Minae un informe sobre el caso y la medida cautelar de asegurar que la iluminación artificial denunciada no afecte el desove de tortugas.

Medida cautelar y petición de informes

El director técnico del Área de Conservación Tempisque (ACT), Mauricio Méndez, corroboró en una inspección el 23 de diciembre del 2020 que Playa Coco, en Marbella, es un punto de anidación. Mendez encontró cáscaras de huevos de tortugas, así como un rastro de una tortuga marina que arribó a la playa.

El director visitó la zona para recolectar información y enviar el informe a la Sala Constitucional. En ella, también ubicó los dos postes eléctricos situados paralelamente frente a la playa, sin embargo, asegura que no tienen lámparas. Lo mismo ha dicho la Municipalidad de Santa Cruz en cuestionamientos previos.

Según Méndez, como los postes no tienen lámparas, no han coordinado ninguna acción con la municipalidad para cumplir con la medida cautelar.

No hay contaminación lumínica, al menos de luces del alumbrado público”, dijo.

Sin embargo, los denunciantes argumentan que de los postes, “se alimentan a varios negocios ubicados en un sitio ilegal”, dijo Sagot. “Es parte del reclamo que le estamos haciendo a la municipalidad, de que han permitido construcciones en la zona marítimo terrestre”, agregó.

La zona marítimo terrestre es un área que comprende los primeros 200 metros a lo ancho a partir de lo que queda descubierto en marea baja y se divide en dos: la zona pública (los primeros 50 metros) y la zona restringida (los siguientes 150 metros). La ley que la regula (No. 6043) establece que nadie puede construir en la zona pública pues debe protegerse así como todos los recursos naturales en ella.

Méndez, de hecho, considera que la iluminación de negocios como el Tiki Hut posiblemente afecten a las tortugas. “Habría que ir de noche y ver cómo están manejando las luces. Si no están bien manejadas, se van a ver desde la playa”, dijo. “Lo del restaurante posiblemente haya que abordarlo, pero no se menciona directamente ahí [en el recurso de amparo] entonces no lo consideré el día de la visita”, justificó el funcionario del Sinac.

“Todo esfuerzo de conservación es importante y todo nido es importante”, apuntó también el director de la ACT.

Si están valorando colocar lámparas sin duda tendrían que considerar eso [que es un sitio de anidación] y algunas recomendaciones técnicas como, por ejemplo, que las luces no se vean desde la playa”.

Pero enfatizó: “Ahí [donde están ubicados los postes] está complejo. Si le ponen lámparas a esos postes no hay forma de que no se vean”.

La Voz de Guanacaste conversó vía telefónica con el encargado del departamento de Zona Marítimo Terrestre, Jeancarlos Hernández, pero solicitó las preguntas vía correo electrónico. Al cierre de esta nota, Hernández no respondió las consultas. (Vea las preguntas enviadas al final de esta nota).

La Voz también envió consultas vía correo electrónico a la presidenta del concejo, Maricela Moreno, pero tampoco hubo respuesta al cierre de esta nota. (Vea las preguntas enviadas al final de esta nota).

Un problema irresuelto

Esta no es la primera vez que la municipalidad es cuestionada por el ordenamiento en la zona marítimo terrestre en la costa de Marbella. En 2018, la Sala Constitucional resolvió otro recurso de amparo interpuesto por la exasociación Marbella Verde.

La organización solicitó en diciembre del 2017 y en abril del 2018 explicaciones sobre los postes colocados en Playa Coco, sobre un puente y construcciones en la zona pública, pero la municipalidad no respondió las denuncias ambientales, sino que solo hizo una inspección.

La Sala dio un plazo de un mes para que la municipalidad rindiera respuestas a la organización, pero nunca hubo una resolución por parte del gobierno local puesto que alegaba desconocimiento de los límites de la zona marítimo terrestre, a pesar de ser el quien la administra.

Así lo dijo a La Voz de Guanacaste en enero del 2020 el entonces encargado de la ZMT, Onías Contreras. “Ahí no hay mojones” (límites de la zona marítimo terrestre), sentenció. Según Contreras, ya habían solicitado al Instituto Geográfico Nacional (IGM) la demarcación.

La Voz no tuvo respuesta de parte de la municipalidad sobre el avance de esa demarcación, sin embargo, el director técnico de la ACT, Mauricio Méndez, explicó que cualquier persona puede ver esas demarcaciones en el sitio web del Sistema Nacional de Información Territorial snitcr.go.cr y verificarlos en el campo con un o una topógrafa.

Un topógrafo descarga esa capa [del sitio web donde aparecen las líneas digitales que definen la ZMT], la monta en un equipo de topografía y lo lleva al campo para determinarlo”, dijo.

Lo que denuncia la agrupación Fecon es que, bajo esos argumentos, la municipalidad ha permitido construcciones en la zona pública de la zona marítimo terrestre.

En enero del 2020, por ejemplo, Contreras confirmó que el restaurante, llamado Tiki Hut, cuenta con una patente municipal para su funcionamiento y aparece inscrito como una propiedad privada a nombre del estadounidense Jeffrey Allen, investigado por el AyA por presuntas irregularidades en la administración del agua de la comunidad.

Si esta o cualquier otra construcción está dentro de los 50 metros de ZMT, la muni tendría que demolerla, señaló el exencargado del departamento de ZMT de Santa Cruz, Onías Contreras.

_______

Preguntas enviadas al jefe del departamento de Zona Marítimo Terrestre, Jeacarlos Hernández.

En 2018, usted había constatado la presencia del tendido eléctrico e incluso dijo que uno de los postes estaba en zona pública, pero que no tenían lámparas. Según la vigilancia e inspecciones de la zona marítimo terrestre que ustedes hacen, ¿desde cuándo estos postes sí tienen lámparas de alumbrado público? Sobre la notificación de la Sala Constitucional, ¿qué acciones ha tomado la municipalidad para cumplir con la orden de adoptar medidas para no afectar el desove de tortugas por el tendido eléctrico? ¿Envió la municipalidad, y en qué fecha, el informe solicitado por la Sala Constitucional? Las denuncias de los vecinos por el tendido eléctrico no son nuevas, sino más bien es un tema recurrente. Aquí un enlace a otra resolución de la Sala del 2018 que apunta el mismo problema. ¿Por qué sigue sin resolverse? Hace un año, el entonces coordinador de ZMT, Onías Contreras, nos dijo que uno de los problemas era que la zona pública no contaba con mojones , pero que ya habían solicitado un amojonamiento. ¿En este momento sí existen mojones o qué avances han tenido con esa demarcación? Si la demarcación ya existe y, como dijo Contreras, el restaurarnte Tiki Hut ocupa una parte de la zona pública , ¿qué acciones ha tomado el departamento para poder ordenar la zona marítimo terrestre para cumplir con el ordenamiento?

Preguntas enviadas a la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Maricela Moreno: