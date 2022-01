Rodrigo Chaves: “Mi cultura latina se interpretó de manera subjetiva como inapropiada”

Rodrigo Chaves asumió el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) por solo 184 días, entre los primeros meses de la crisis sanitaria del COVID-19. Su corto mandato estuvo rodeado de polémicas como dar declaraciones contradictorias a las del presidente y plantear proyectos de leyes que desafiaban a otras instituciones públicas.

Desde su salida de Hacienda, a finales de mayo del 2020, comenzó a buscar un partido político para “apoyar” durante las próximas elecciones, según él mismo indica. Así, en el primer semestre del 2021, llegó al Partido Progreso Social Democrático (PSD), donde terminó siendo su candidato a la presidencia.

El nombre de Chaves también estuvo presente en las noticias del país por estar involucrado en una investigación que concluyó que tuvo conductas inapropiadas contra dos trabajadoras jóvenes en su antiguo puesto en el Banco Mundial, donde laboraba en diferentes cargos de poder.

Sobre el caso, el ahora candidato afirma que a partir de esa acusación “cambió de comportamiento absolutamente”, sin embargo continúa negando las acusaciones.

Mi conciencia me dice que mi (la) cultura latina, que es mucho más amigable de chistes, se interpretó de manera subjetiva como inapropiada”, dijo el candidato a La Voz de Guanacaste.

Chaves ocupa el quinto lugar en la intención del voto, según la última encuesta de opinión realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR).

En esta entrevista Chaves habla sobre sus planes para Guanacaste, entre ellos la creación de un corredor seco comercial en el norte de la provincia y la creación de más colegios científicos. Esta entrevista fue editada en estructura y extensión para mejorar la lectura.

Guanacaste es una de las provincias con una de las tasas más altas en violencia de género, no solo hablando sobre violencia doméstica, sino violencia sexual y patrimonial. ¿Qué acciones o leyes impulsará usted para reducir estas cifras?

Tenemos un problema muy serio de cumplimiento y de represión efectiva de esos crímenes odiosos. Tenemos temas culturales que en Guanacaste me dicen que son un poco más intensos. Es un problema particularmente serio de violencia doméstica. Ahí hay tema de machismo, hay temas de prácticas culturales inaceptables y también está la dependencia económica de las mujeres que no les permite ejercer su libertad de su agencia porque no tienen ingresos propios y trabajos. Tenemos que focalizar mucho más las ayudas sociales a esos hogares dirigidos por mujeres con cabeza de mujer y hacer que la ley se cumpla. Cambiar los patrones culturales y ver qué está pasando en los juzgados que no están castigando a quienes cometen esas ofensas.

Usted estuvo involucrado en una investigación alrededor de conductas impropias contra mujeres jóvenes. ¿Puede asegurar que las mujeres en su entorno laboral estarán seguras y no sufrirán de las mismas conductas?

Vea, yo estuve involucrado. Las acusaciones fueron de acoso sexual. Hubo una investigación larga donde dijeron que no hubo acoso sexual, pero que yo sí me había familiarizado mucho (con las víctimas). Me hice muy amigo de colegas jóvenes, incluyendo las dos que me denunciaron y que para un ejecutivo del nivel que yo tenía eso no era correcto y pues sí, es cierto, le soy muy franco. Y ahí lo que mi conciencia me dice es que mi (la) cultura latina, que es mucho más amigable de chistes, se interpretó de manera subjetiva como inapropiada.

¿Pero usted puede asegurar que las mujeres que trabajen en su despacho estarán en espacios seguros a su lado?

Sí, es que eso ocurrió hace 14 años, cuando no teníamos la conciencia que nos dio el movimiento MeToo. O sea, siempre estuvieron en espacios seguros. Eso fue lo que determinaron las instancias de investigación, porque no hubo violaciones de esos espacios.

Guanacaste tiene una relación con Nicaragua muy cercana debido a su frontera, ¿de qué forma pretende su gobierno posicionarse ante la situación sociopolítica del país vecino?

Eso es una estafa histórica. Es una dictadura que se disfraza de marxista y que le entregó el país a grupos económicos privados muy grandes. Yo no soy de derecha, pero ese contubernio que hay en Nicaragua es muy doloroso. Mi filosofía sobre política exterior es muy sencilla: Costa Rica no tiene ni enemigos ni amigos. Nosotros no vamos a interferir. El tema que nos afecta a nosotros es el tema de inmigración económica. Tenemos necesidad de cierto tipo de mano de obra, entonces que quienes vengan a este país lo hagan de manera regular, sin preferencias sobre los costarricenses y que paguen los servicios y los impuestos que pagan todos los residentes de este país.

Usted habla sobre regularización para trabajadores migrantes, pero en este momento los procesos de regularización migratoria duran meses sino años. ¿Qué haría usted para facilitar los trámites para que estas personas sí puedan laborar regularmente?

El objetivo es digitalizar brutalmente todos los trámites públicos, al punto de que no vamos a necesitar una oficina física, ni viajes físicos, ni papeles. En un principio los trámites de la Dirección de Migración y Extranjería son absurdos para costarricenses, para extranjeros. Yo creo que parte del diseño del sistema es precisamente en trabar las cosas para que alguna gente se beneficie con coyotes, los tramitólogos. Es parte del gran problema de la administración pública.

¿Qué planes específicos considera que su administración trae para crear más empleos específicamente para Guanacaste?

Bueno, Guanacaste lo que hay que hacer es crear un círculo virtuoso. Que haya crecimiento en la región para que las empresas contraten a guanacastecos. Hay que invertir muchísimo en infraestructura pública, terminar las carreteras que están en construcción. Establecer acceso mucho más alto a la Internet y mejorar el acceso a educación universitaria de calidad en los sistemas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y bilingüismo.

Desarrollar las otras áreas que no se están desarrollando en turismo porque la inversión ha estado enfocada en el Golfo de Papagayo, cuando hay cientos de cosas lindas más tradicionales que hacer en Guanacaste. Toda la provincia de Guanacaste se convertiría en un corredor turístico que amplíe el número de días que vienen los turistas y el gasto por turista. Pero eso requiere infraestructura, eso requiere planeación estratégica.

¿Y de dónde saldría el financiamiento para este tipo de proyectos?

Esos presupuestos tienen que salir de dos partes. Nuestra propuesta es asignar 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), que son como unos 1.200 millones de dólares dentro del presupuesto, sacarlos de cosas que no generan rentabilidad para la población y destinarlo a obras de infraestructura.

¿A qué “cosas” le quitaría el financiamiento estatal?

Tenemos que quitar el gasto de intereses, de pensiones de lujo, las exenciones fiscales que reciben grupos privilegiados de poder simplemente porque han sido amigas de los últimos ocho gobiernos. Tenemos que quitar algunos destinos específicos de impuestos, como los impuestos al alcohol y a los cigarros que recibe el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y que no está gastando bien.

Mi proyecto estrella es traer 14 mil millones de dólares para un canal seco comercial que conecte la zona norte del país, incluyendo el norte del Pacífico con el norte de nuestro Atlántico, y que construyamos una red de logística y de servicios de alto valor agregado en esa zona. Ahí podríamos hablar de miles de empleos, 80 mil empleos, 100 mil empleos.

Pero ese corredor pasaría por las áreas protegidas y corredores biológicos que existen en el norte de Guanacaste, como los del Área de Conservación Guanacaste (ACG). ¿Es así?

Sí, pero yo creo muchísimo en la conservación, en la protección del ambiente. Claro que tenemos que hacer los estudios de impacto (en la ACG), pero también de cuál sería el impacto social. Me parece que no hay una contradicción fundamental y que existen técnicas para no dañar el ambiente y poder aprovechar las inversiones. Quienes argumentan que hay una contradicción fundamental entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico están hablando de una falsa dicotomía más basada en ideología que en pericia técnica.

¿Y tiene alguna estrategia en sus planes de gobierno para traer capital más estable parecidos a los de la Gran Área Metropolitana?

Claro. A mí lo que me interesa más llevar a Guanacaste, aparte de la tecnología agropecuaria, es el crédito. Condiciones mejores de crédito y más acceso para que los agricultores puedan producir cosas de mayor valor agregado y llevar la economía del siglo XXI, de la cuarta revolución industrial, a Guanacaste. Para que los muchachos y muchachas de Guanacaste que están estudiando hoy para ser ingenieros no tengan que venir a la Gran Área Metropolitana (GAM). (Que haya más zonas francas) de productos de alta tecnología, coronas de dientes, aparatos de medicina sofisticada, productos médicos. Programación y venta de software.

¿Entonces cómo combatiría en un gobierno suyo el rezago educativo que atraviesan las y los estudiantes de primaria y secundaria, especialmente aquellos que vienen que viven en zonas rurales de Guanacaste?

Nosotros tenemos en Guanacaste dos problemas que atender en la educación. Uno, que es crónico, es el deterioro constante en los últimos 30 años de la calidad de la educación. Como quitarle a los maestros esas cargas administrativas burocráticas que tienen. Asegurarnos que el Ministerio de Educación Pública (MEP) pueda medir la calidad de los insumos educativos, es decir, que también lo hacen los maestros y los educadores. Entender si hay causas más serias allá en La cruz para dentro, donde los niños y niñas llegan con hambre, para hacer intervenciones muy específicas.

Ahora el apagón educativo. Este año van a entrar chiquitos a quinto y sexto grado que no saben leer ni escribir. Hay que identificar a los niños y niñas, darles tutorías especializadas, intensivas, aparte de conectarlos con aparatos e internet. Lamentablemente decirles “no los vamos a dejar pasar hasta que hayan adquirido las habilidades de aprendizaje de conocimiento necesarias”. Porque regalarle un grado a alguien es regalarle una hipoteca de futuro, porque no va a poder surgir.

¿Qué proyectos tiene entonces para diversificar esta oferta educativa de los estudiantes y promover otro tipo de educación, como lo mencionaba?

Tenemos que incentivar los colegios científicos, convencer a las universidades, sobre todo a las públicas, que si bien es cierto es muy lindo ser antropóloga o sociólogo, esas carreras no tienen el nivel de rentabilidad personal y social que requieren los estudiantes y el país. ¿Qué ganamos con educar a una joven de 17 años para que se graduó en una profesión para la que no hay demanda y que termine manejando Uber o trabajando en un establecimiento comercial con una licenciatura?

Por otro lado va a haber guanacastecos que no van a tener la capacidad económica o de otra naturaleza para graduarse de una universidad, pero a quienes se les pueden mejorar las habilidades técnicas a través de una educación dual desde la secundaria, donde puedan ir a hacer pasantías y prácticas, por ejemplo, en el sector turístico.

Usted habla de conectividad en la provincia. ¿Cómo usted mejoraría las condiciones que tiene Guanacaste en este momento?

Nosotros necesitamos entender dos cosas: uno, que hay que cambiar la administración de ese fondo de 700 millones de dólares, quitárselo a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que en este momento lo controla la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para que el gobierno pueda tomar responsabilidad, pero también el control de los programas de inversión que hoy el gobierno no puede hacer nada. Segundo, hay que usar los fondos, pero nosotros sabemos que la tecnología que ha venido desarrollándose en el mundo nos permitiría llevar Internet de altísima velocidad a los rincones más lejanos de Guanacaste, simplemente con cobertura satelital, como lo están haciendo países como Chile y Estados Unidos en Alaska.

Bagaces sigue enfrentando problemas en sus aguas. ¿Cree que las acciones de los últimos gobiernos han sido suficientes para atender esta problemática? ¿Qué haría usted diferente?

No. Hay que permitir la importación de agroquímicos modernos para reemplazar esos venenos que de por sí son más baratos y más amigables con el ambiente. Entender el problema bien. Entender y eliminarlos de manera inmediata. Eliminar los glifosato sin castigar a los agricultores, entender mejor el tema del agua e invertir en el tratamiento de agua.

Desde la década pasada, los coligalleros de Abangares tuvieron que transicionar a otras técnicas de extracción de oro por el peligro que representa el mercurio. ¿Qué planes podría plantear para que esto finalmente suceda?

Miren el tema de Abangares, el tema de la península de Osa, de los obreros allá y de las otras partes es falta de claridad de las políticas públicas. No sabemos todavía en este país o no tenemos una hoja de ruta para ver si la minería artesanal es la que vamos a fortalecer, los vamos a ayudar o no. Tampoco el conflicto con las cooperativas y el conflicto con las empresas que podrían hacer inversiones de gran cantidad. Y lo único que hace la gente es (decir) «arréglense ustedes». El monumento a la incompetencia de los gobiernos es Crucitas, pero en Abangares hay monumentos más pequeños, de igual vergüenza, sobre qué es lo que están haciendo el gobierno con los obreros.