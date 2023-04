5 formas de turistear responsablemente en Guanacaste

This post is also available in: English

Guanacaste es un paraíso: nos lo confirman sus paisajes, su cultura, la biodiversidad que alberga e incluso las visitas masivas de turistas nacionales e internacionales en vacaciones.

Si querés contribuir a conservar sus maravillas y turistear responsablemente con las comunidades, te traemos 5 recomendaciones.

Las carreteras han fragmentado los hábitats de los animales, pero no por eso dejan de cruzarlas. Por eso, respetá los límites de velocidad. Eso te permitirá resguardar tu seguridad, la de las personas que viajan con vos y, además, tendrás más tiempo de reacción si algún animal se cruza en el camino.

No tirés basura a la orilla de la carretera. Seguro has pensado que no hay problema con arrojar los residuos orgánicos como cáscaras y semillas, pero esto puede atraer fauna a las calles e incrementar el riesgo de accidentes..

Si ves a un animal en la carretera, bajá la velocidad, poné las luces intermitentes, tocale el pito y esperá a que cruce.

Otra recomendación clave en los destinos que visitás: no alimentés a los animales ni interactués con ellos. Aunque pueden parecerte tiernos y divertidos, son prácticas que afectan su conservación.

Llevá con vos agua y una bolsa para llevarte toda la basura y material reciclable de cualquier destino que disfrutés.

No a todas las playas podés llevar a tus mascotas. ¿La razón? Dentro de las playas que son parte de áreas silvestres protegidas puede haber fauna, como las tortugas, que pueden correr riesgo con la presencia de tu mascota o incluso transmitirle enfermedades.

Son excepción los animales de servicio entrenados para asistir a personas con discapacidad, llevalos solo con arnés y correa.

Algunas playas donde no podés llevar a tus mascotas son Ostional, Guiones y Pelada –que son parte del refugio de Ostional. Tampoco deberías ir con ellas a Playa Grande, Langosta, Ventanas y Carbón, que pertenecen al Parque Nacional Marino Las Baulas.

Prestá atención a las señalizaciones que indican corrientes peligrosas en las playas. Recordá que no todas tienen guardavidas y, aunque los tengan, debés tener precaución.

Algunas recomendaciones son: no ingresar al mar si no sabés nadar, conocer cómo se comportan las olas y cuáles son las zonas más seguras conversando con guardavidas, surfistas o personas locales.

Si te arrastra una corriente, no te desgastés nadando contracorriente, más bien procurá mantenerte a flote. Y si sabés nadar, salí por un costado de la corriente (generalmente en paralelo a la playa) o dejate llevar hasta que ya no sintás que te estás desplazando.

Si ves a alguien ahogándose, no tratés de rescatarle a menos que hayás recibido entrenamiento en primeros auxilios. Solicitá ayuda a guardavidas, a personas con tablas de surf o llamá al 911.

También podés informarte sobre las condiciones del mar, como la marea y el oleaje, en la aplicación gratuita MIO Cimar 3.0, disponible en las tiendas de Apple y Android o en este enlace.

Varias agrupaciones trabajan por recuperar los arrecifes coralinos de Guanacaste. En la foto, el sector de playa Jícaro.Foto: Juan José Alvarado

Los arrecifes de coral de muchos sectores de la costa de Guanacaste están deteriorados o en proceso de recuperación. Vos podés contribuir a cuidarlos.

Si esnorqueleás cerca de los arrecifes, tené cuidado de no golpearlos o pararte sobre ellos con las patas de rana. Si no tenés mucha experiencia, mejor no usés ese accesorio.

Usá protectores solares amigables con el ambiente, pues los productos químicos pueden alterar su reproducción, crecimiento e incluso blanquearlos. Los bloqueadores indican en sus recipientes si son seguros para los corales.

Si alquilás jetskis, procurá no andar cerca de los arrecifes, pues pueden alterar el comportamiento de las especies que habitan entre ellos.

Por último, asegurate con los touroperadores con los que agendás tus actividades sobre sus prácticas de sostenibilidad y el cuidado que tienen con dónde tiran las anclas.

Ver ballenas, delfines y otros cetáceos es impresionante. La forma en la que lo hacés puede dañarlas o contribuir con su conservación.

Los botes no deben acercarse con el motor encendido a menos de 100 metros de estos animales. Si están alimentándose o socializando, la distancia debe ser de al menos 200 metros. Tampoco podés estar más de 30 minutos con un grupo de cetáceos aunque respetés la distancia.

No las alimentés, toqués o nadés con ellos. Incluso, la música o sonidos de percusión puede afectar su comportamiento y su hábitat, así que procurá que tu tour operador respete estas reglas.

Bonus: Si presenciás algún daño ambiental denuncialo al 1102 o en el sitio web www.sitada.go.cr