La laguna de Pozo de Agua: un oasis turístico en la pampa nicoyana

Estamos a punto de navegar por aguas nicoyanas. Al decir esto más de uno pensará que vamos a playa Sámara o Garza para hacer pesca deportiva o un tour en lancha, pero no. Ahí va otra pista: vamos a pasar el día en un pedacito de tierra rodeado de agua. Ahora muchas personas apostarán por Isla Chora, pero tampoco.

Más bien, manejamos 45 minutos en dirección contraria a las aguas del mar guanacasteco. Dejamos atrás pueblos, potreros y cerros hasta llegar a la laguna de Pozo de Agua.

A unos cientos de metros del centro del pueblo, este espejo de agua envuelve el Centro Ecológico El Tieso. Ese es el nombre con el que los campesinos llamaban a los montículos de tierra que sobresalen de los humedales, donde el ganado sube a dormir después de pastar.

Este tieso en media laguna tiene un gran rancho que desde hace unos meses beneficia a las familias de la comunidad con un gran combo: turismo rural, deportes acuáticos, avistamiento de aves y comida tradicional guanacasteca.

Ver a Guanacaste desde las alturas es posible no solo desde un avión o un helicóptero. Cerro Caballito en Nicoya nos regala un vistazo de 360 grados a una buena…

Para llegar hasta esa especie de isla artificial tenemos que dejar el carro en la orilla lodosa bordeada de lirios de agua. Mientras caminamos hacia el bote en el que iremos, nos encontramos a Juan Pablo Montes, un vecino de la comunidad que los fines de semana deja su trabajo en la ganadería para convertirse en el capitán de esta pequeñísima embarcación, en la que le ha tocado llevar hasta 15 personas.

Juan Pablo tiene 62 años, es flaco y sus brazos fibrosos impulsan el bote con un palo largo, como los gondoleros de Venecia. Una lancha de motor ahuyentaría cuanto animal tengamos cerca.

Los pocos sonidos que escuchamos provienen del movimiento del agua con cada remada, del viento que sopla en dirección contraria y del aleteo de una garza blanca que se aleja por el humedal.

Si hay un poco de estrés acumulado de la semana, las primeras brazadas por la laguna lo disuelven. El viaje de cinco minutos hacia la pequeña isla es una terapia en sí misma, no solo para nosotros, también para Juan Pablo.

En ganadería a mí me va bien, pero yo estoy aquí porque me gusta. Para mí esto no es un trabajo”, nos cuenta.